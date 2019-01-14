三排尖牙+滿口血跡！　「雪人2.0」獲10萬網友大愛

▲超恐怖又血腥的「畸形雪人」。（圖／翻攝自Twitter／@ dyingmars）



國際中心／綜合報導

每到冬天，便是外國人堆雪人來發揮創意最好的時機，日前在猶他州有一位26歲的藝術家哥哥扎克弗羅斯特（Zack Frost）和他19歲的妹妹艾米莉弗羅斯特（Emilie Frost）一起在自家門外堆了一個超恐怖又血腥的雪人，引起當地居民的注意。

據英國「獨立報」（Independent）報導，這個「雪人」外型與我們以往看到的那種可愛雪人截然不同，它看起來就像一個超畸形的生物。照片中可以看到，這個雪人用了三排牙籤做出了「尖牙」，口中和身上還灑了用辣椒粉加水製成的血液，而在雪人的身體上，插了16根樹枝當成手和腳。

哥哥扎克於7日將此「畸形雪人」的照片上傳至Twitter，短短幾天就獲得10.9萬名網友按讚，還有3.7萬名網友分享，不少網友都超級喜歡這隻怪物，留言表示，「誰說雪人一定要可愛呢？這絕對是我看過最獨特的雪人了。」

兄妹倆於受訪時表示，起初只是想做一些很酷的事情，於是用雪堆成一條蜈蚣，沒想到當靈感一湧現，最後這隻蜈蚣整個「變形」了。扎克也說，他鼓勵人們一起創造出酷炫的東西，通過「藝術」相互連繫，這讓他非常滿意。