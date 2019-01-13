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少女「蹺課山崖吹風」有蹊蹺…輔導後情緒爆發「笑著流淚」說遭鬼父性侵

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▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲新北傳出鬼父性侵親生女兒的離譜案件。示意圖。（圖／取自pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

新北市一位鬼父，竟然性侵自己還就讀國中的親生女兒，甚至威脅不能說出去，不然就要將她滅口。少女不敢說出指能自己承受，導致原本乖巧的學生變成蹺課的問題學生，直到男導師細問後才揭開這起鬼父亂倫的行徑。

根據判決書指出，這名16碎少女在4年前就讀國中時，突然從乖巧學生變成問題學生，開始遲交作業、蹺課、頂撞師長，情況越來越嚴重，老師關心就被以「老師不要管我」拒絕。

當時導師以為是少女學壞，但深入調查後發現，少女蹺課都跑到山邊獨自吹風，認為事有蹊蹺，有日找少女輔導時，少女情緒爆發，要求導師跟她到一個無人角落後，告知「被鬼父性侵」的事情。

▲　▼性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲少女遭鬼父性侵一直不敢對外說。示意圖非當事人。（圖／記者黃克翔攝）

男導師得知後火速通知校方，經社工安置後少女說出多次遭鬼父性侵的事情，鬼父甚至還威脅少女「如果妳敢把這件事告訴別人，我就先殺了妳，再自殺！」由於少女曾經目睹鬼父毆打媽媽，擔心鬼父真的會將她殺害，只能自己承受這件事情。

少女透露，接下來鬼父平均每個月都會性侵她3次，甚至還要求要「跨年砲」。師長聽聞後全都傻眼，心疼少女遭遇。更令師長難過的是，少女講述時「從頭到尾都笑笑地講，但眼淚一直流下來」。

對於少女指控，鬼父辯稱是少女不符她管教誣陷他，但由於少女內褲上殘留鬼父精液DNA，加上相關證據顯示少女沒誣賴父親的動機與行為，痛批鬼父惡行導致少女身心受創、產生輕生念頭，加上少女父親有吸毒前科、5年內再度犯罪，高院依29個加重強制性交罪各判刑8年，合併應執行20年徒刑，可上訴。

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關鍵字：性侵

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