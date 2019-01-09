陸新批准五項轉基因生物「安全證書」　包括大豆、油菜

▲中美經貿談判期間，傳出中國第3度購買美國大豆。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中美貿易磋商的第二天，大陸農業農村部網站8日發佈《2018年農業轉基因生物安全證書批准清單》，新批准包括耐除草劑大豆、耐除草劑油菜等5種農業轉基因生物。此外，本次獲得安全證書批准進口的31項農業轉基因生物用途全部為「加工原料」，為製油、製糖和飼料等提供原料，不作為直接農產品在市面上出售。

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▲2018 年農業轉基因生物安全證書（進口）批准清單。（圖／中華人民共和國農業農村部）

該清單顯示，巴斯夫種業有限公司（原申請人為拜耳作物科學公司）的耐除草劑油菜、孟山都遠東有限公司（Monsanto Far East LTD）的耐除草劑油菜、美國先鋒國際良種公司（美國杜邦公司子公司）的抗蟲耐除草劑玉米以及先正達農作物保護股份公司（Syngenta）和巴斯夫種業有限公司的耐除草劑大豆等，有效期均為2018年12月20日至2021年12月20日。

據《農業轉基因生物標識管理辦法》顯示，國家對農業轉基因生物實行標識制度；農業轉基因生物標識應當醒目，並和產品的包裝、標籤同時設計和印製；凡是列入標識管理目錄並用於銷售的農業轉基因生物，應當進行標識；未標識和不按規定標識的，不得進口或銷售。

這一目錄於2002年3月20日起施行，一直沿用至今，其中包括大豆、玉米、油菜、棉花和番茄5類17種作物。