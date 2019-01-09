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「警界舒淇」幫攝瞬間圈粉600人！IG曝光「渾圓深溝」照出土

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▲▼警界舒淇。（圖／翻攝自IG）

▲警界舒淇陳韋如。（圖／翻攝自IG）

 記者葉國吏／綜合報導

台北市警局在社群軟體Instagram開設新帳號「臺北波麗士taipeipolice」，目前追蹤數超過2500人，日前PO出一段影片，引起網友討論。其實這位警界舒淇名叫陳韋如，她個人IG有許多美照，其中更有一張露出深溝的讓人心動。

影片中一位自稱LuLu的美麗女警，在影片中介紹IG活動，不過這位女警勾魂眼神、豐厚性感雙唇引起網友討論，沒想到她就是鼎鼎有名的「警界舒淇」。根據周刊王報導，因為陳韋如的影片，讓臺北波麗士IG在15天內多了600名追蹤者。

▲▼警界舒淇。（圖／翻攝自IG）

▲警界舒淇幫台北市警局拍攝宣傳影片。（圖／翻攝自IG）

其實這位警界舒淇名叫陳韋如，曾是凱渥名模。鍵盤大檸檬曾經報導，指出畢業於台科大材料與工程系的陳韋如，大二時就參加知名經紀公司的「夢幻之星」選拔獲得人氣獎，順利成為時裝模特兒。然而，工程師跟走秀，都不是她的熱情所在，她的理想，是成為一名警察！

▲▼警界舒淇陳韋如美照。（圖／翻攝IG）

▲▼警界舒淇陳韋如美照。（圖／翻攝IG，下同）

▲▼警界舒淇陳韋如美照。（圖／翻攝IG）

陳韋如受訪時表示「我高中就想當警察了，當初沒考警大，就去念台科大了。可是工程師的生活單調，也不是我想要的生活。大四那年，我弟想去考警專，帶著陪考的心情，也跟著準備起三等特考。」

▲▼警界舒淇陳韋如美照。（圖／翻攝IG）

是什麼原因讓一位模特兒想投身警界呢？Lulu說，「可能是我爸爸本身就是刑警，小時候覺得這工作很有威嚴、滿帥的，也很熱心。但他常常不在家，常聽他同事說他很厲害，但小時候也沒有想太多，直到有一次看他得到模範警察，才覺得這是一件很重要的工作。」

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關鍵字：警界舒淇

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