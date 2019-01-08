華碩CES新品齊發一次看　15吋 ASUS StudioBook S亮相

▲華碩推出全新「ASUS StudioBook S (W700)」。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩今天（8日）宣布在CES 2019美國消費性電子展發表系列新品，專為數位專業人士、校園、日常使用者及遊戲玩家量身訂製，像是首次亮相的全新「ASUS StudioBook S (W700)」，就是擁有15吋薄型機身，配備較大顯示螢幕的行動工作站，專為創意產業相關領域硬體設備。

ASUS StudioBook S (W700)

全新ASUS StudioBook S (W700)結合英特爾Core i7 / Xeon處理器與NVIDIA Quadro顯示卡的震撼效能，就算是執行複雜彩現、3D藍圖等應用程式也游刃有餘，此外，ASUS StudioBook S的15吋精巧機身，配備16:10 NanoEdge窄邊框螢幕，不僅能提供創作者更多工作空間，攜帶方面也能輕鬆便利，更重要的是，還通過PANTONE驗證，支援97% DCI-P3電影標準規格色域，能精準詮釋色彩，影像更豐富逼真，適合是設計師、動畫師、建築師或程式設計師等創意專業人士工作使用。

ASUS E900 G4

華碩這次推出的ASUS E900 G4，主打首款支援四顯示卡的ASUS E900 G4工作站，兼具極致效能與擴充性，搭載 Intel® Xeon® Scalable系列處理器，也就是每個處理器最高28核心，雙處理器組態總計可達56核心，並配備12組錯誤修正碼(ECC)記憶體，以及至多4組最新NVIDIA Quadro RTX顯示卡，相當適合需要即時處理大量資料的應用程式，像是電腦動畫、建築建模、科學模擬與機器學習等，同時還獲得多項獨立軟體廠商(Independent Software Vendors，ISV)認證，因此在使用各種應用程式時，也能享有絕佳可靠性與相容性，確保符合企業需求。

ASUS ProArt PA32UCX

針對需要卓越顯示效能及色彩準確度處理視覺工作的設計人員，華碩也打造世界首創具備Mini LED背光功能的32吋4K螢幕ASUS ProArt PA32UCX，不僅擁有1,000個以上局部調光區域，還支援多種HDR格式(HLG、HDR-10)，同時還能提供真正的10位元色彩，達到97% DCI-P3廣色域，再加上一應俱全的I/O連接埠，像是雙ThunderBolt™ 3、DisplayPort，以及3個HDMI v2.0，足以輕鬆應對各種專業工作需求。

ASUS Mini PC ProArt PA90

華碩這次展示專業級效能的全新ASUS Mini PC ProArt™ PA90，同樣是適用在內容創作的個人電腦，採用Intel Z390晶片組，最高搭載第九代Intel Core i9 處理器、NVIDIA® Quadro顯示卡，並支援Intel Optane技術，能快速傳送大型檔案或提升儲存容量，完美結合強大多工、安靜運作與簡約設計等特色，有利於結合專業與個人工作站的美學。

▲華碩「ASUS ZenBook S13 (UX392)」。（圖／華碩提供）

無邊框筆電「ASUS ZenBook S13 (UX392)」

13.9吋的ASUS ZenBook S13 (UX392)，內建最新 Intel Core™處理器、NVIDIA MX150獨立顯示卡，並擁有全球最高的97%屏佔比，搭配四面NanoEdge螢幕邊框僅2.5mm，讓人幾乎感受不到其存在，此外，ASUS ZenBook S13同時也是目前世界上所有內建獨立顯示卡筆記型電腦中最輕薄的機種，鋁製一體成型機身僅12.9mm、1.1kg，攜帶更輕鬆便利，使用者不管走到哪都能即刻展開影像編輯工作，搭配CNC銑切製程，不僅堅固耐用，也通過美國軍規MIL-STD 810G耐用性標準，再加上全新的「烏托邦藍 (Utopia Blue」個性配色。

▲華碩「ASUS ZenBook 14 (UX431)」。（圖／華碩提供）

無邊框筆電「ASUS ZenBook 14 (UX431)」

同樣採用NanoEdge窄邊框螢幕的ASUS ZenBook 14 (UX431)，除屏佔比高達86%，視野更寬廣開闊，體積也較前一代機種(UX430)小上6%，不過儘管如此，ASUS ZenBook 14在效能表現上也絲毫不妥協，並搭載最新第八代 Intel Core i7 四核心處理器，以及最高NVIDIA GeForce MX150顯示卡、16GB記憶體、超快PCIe固態硬碟(SSD)與Gigabit等級Wi-Fi，還配備較前一代機種(UX430)頻率響應提升1.4倍的四聲道揚聲器音效系統，強調聽覺饗宴，並內建獨家NumberPad虛擬數字觸控板版本，以及「烏托邦藍」全新配色選擇。

▲華碩「ASUS VivoBook 14 (X412) / 15 (X512)」。（圖／華碩提供）

無邊框筆電「ASUS VivoBook 14 (X412) / 15 (X512)」

為了讓更多人能體驗窄邊框筆記型電腦的各種優點，華碩也同步推出ASUS VivoBook 14 (X412) / 15 (X512)兩款全新機種，不僅擁有會隨光影產生色調變化的「孔雀藍 (Peacock Blue)」，以及2019年度代表色「珊瑚橘(Coral Crush)」等繽紛配色，另外還採用四面NanoEdge窄邊框螢幕，機身較前一代更小、好攜帶，屏佔比也高達88%，同時還搭載最高第八代Intel Core i7處理器、NVIDIA獨立顯示卡與雙儲存設備，搭配獨家ErgoLift軸承設計，還能讓打字更舒適自在。

▲華碩「ASUS Chromebook Flip C434」。（圖／華碩提供）

無邊框筆電「ASUS Chromebook Flip C434」

而對於偏好以多功能Chrome OS裝置因應在外行動需求的使用者，則有全新超薄型、可360°翻轉的ASUS Chromebook Flip C434，其機身採用新型鋁合金材質，以及頂級鑽石切割邊緣鑲嵌，外觀時尚俐落，搭配四面NanoEdge窄邊框設計，因此儘管其內建14吋顯示螢幕，整體尺寸卻與市面上多數13吋機種相當，屏佔比上看87%，再加上長達10小時的傑出續航，有利於不間斷使用。

▲華碩「ASUS Chromebook Tablet CT100」。（圖／華碩提供）

Chromebook平板系列

延續華碩所做出的承諾，將為教育領域提供各式各樣的創新產品與服務，華碩在CES 2019首度發表的Chromebook系列全新機種，包括「ASUS Chromebook Tablet CT100」平板，其內建9.7吋QXGA廣角觸控螢幕，可在校園中提供既輕薄又穩固的學習解決方案，還有分別搭載11.6吋與14吋防眩光螢幕的「ASUS Chromebook C204 / C403」，以及採用11.6吋可360°翻轉的「ASUS Chromebook Flip C214」，其中「ASUS Chromebook Tablet CT100」與「ASUS Chromebook Flip C214」內建觸控筆，無論書寫、繪圖皆直覺流暢。

值得一提的是，全新Chromebook系列擁有軍用等級耐用度，均配備防潑濺鍵盤，以及全方位橡膠防撞護套，能承受在校園中經常遭遇的各種嚴苛狀況，除可提升教師、教育管理者教學品質，還能讓學生徹底釋放創意及生產力，促進學習成效及表現。