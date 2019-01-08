400億分紅「還沒定案」　蔡英文闢謠：我是堅守財政紀律的總統

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

行政院將發放400億經濟紅利紅包的議題，引起社會議論。總統蔡英文8日上午跟行政院交換意見，照顧弱勢的心意不變，但目前多有資訊流傳，造成誤解，蔡英文下午也在臉書發文強調，「我是一個堅守財政紀律的總統，這兩年多來，政府債務佔GDP的比率減少3%。

蔡英文說明，第一、政府應該照顧弱勢者、並減輕他們家庭的負擔，「這本來就是國家的責任，也是我相信的價值。」第二，稅收超過預期，是經濟發展的成果。而把經濟成果合理分配給最需要的人，用在最需要的地方，很多國家都有相關的政策做法。

她強調，會參酌這些經驗，也會進行謹慎周延的研議和規劃，「現在具體的方案都在研議討論，還沒有定案，請注意，還沒有定案。不要受到錯誤資訊的誤導。」

蔡英文表示，第三，「我是一個堅守財政紀律的總統。」上任以來，政府的舉債比過去還少，而且也有計劃的還債，這兩年多來，政府債務佔GDP的比率減少了3%，政府的財政狀況都是公開資訊，都google得到。

蔡英文說，「我知道這幾天新聞很多，政府的回應速度也應該更快，但無論如何，我們關心跟照顧弱勢的心情沒有變。」大家都說經濟成長卻無感，重點就是分配出了問題。

蔡英文解釋，今年讓受薪階級減稅，這是改善分配的方式；將經濟發展的成果挹注在照顧弱勢上，也是一種改善分配的方式，「政府不能什麼都不做，更不能讓國家在口水中惡性循環。」