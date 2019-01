急煞導致車體翻覆！泰國雙層巴士出意外　已知6死逾50人傷

▲ 影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

泰國當地時間6日凌晨3點20分時,一輛雙層巴士行駛在高速公路上時,司機急踩煞車避免與前方車輛相撞,導致車輛在大雨中不幸翻覆,目前已知6人死亡,超過50人受傷。

綜合外媒報導,這起意外發生在巴太省(Pathum Thani),這輛雙層巴士在5日晚間約7點時,離開黎逸府(Roi-et)開上高速公路,一名乘客表示,事發當時司機突然急踩剎車,以避免跟前方車輛追撞,隨後車子就翻覆,並倒在路旁的草叢內。

據悉,目前已知死亡的5人當中,包含一名男子、4名婦女和一名約3-5個月大的嬰兒,超過50個人受傷。

At least six passengers killed, including a child, when their tour bus crashed in the early hours of this morning just north of #Bangkok pic.twitter.com/5ptHCAhP99