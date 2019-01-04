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遠傳獨家電競手機大放送　Razer Phone 2最高省17,000元

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▲▼Razer Phone 2。（圖／記者周之鼎攝）

▲Razer Phone 2。（圖／記者周之鼎攝）

記者邱倢芯／綜合報導

遠傳今（4）日推出獨家Razer Phone 2超值大放送，即日起至1/31止，凡至遠傳全省門市申辦1,399資費，手機11,990元即可帶走（原價25,990元），現省14,000元；白金會員續約手機再省3,000元，最高省17,000元。

申辦999以上指定方案，再送限量Razer Hammerhead Type -C耳機（市價2,990元），享受深沉的低音音調與優異的清晰度，掌握敵人與隊友方位不費力，購買單機或搭配指定資費，只要1元即可加購Razer Chroma原廠RGB炫彩四向無線充電盤（原價3,999元），充電自帶RGB燈效超酷炫。手機、原廠耳機、原廠無線充電盤一整組帶走，現賺近一萬。

遠傳獨家電競手機Razer Phone 2不只是在工作或玩遊戲時具備超強的功能性，螢幕更新率與觸及率皆可達到120Hz，是目前市面上手機唯一真正的120Hz手機，同時也是市場上唯一一支正式取得Netflix有關HDR電影及Dolby Surround 5.1音效認證的手機，提供無與倫比的視覺體驗。

且搭載Razer Chroma電競RGB專屬炫彩燈效，以1,680萬種顏色燈光提示應用程式訊息，如 Facebook 留言及 Instagram訊息，具備定色、循環、呼吸等三種燈光效果，使用者可依照喜好自行調整。

該款手機使用Qi無線快速充電技術可快速充電。今年新登場原廠Razer Chroma RGB炫彩無線充電盤售價3,999元，1,680 萬種顏色選擇，提供定色、循環、呼吸效果，一切都可透過手機藍牙控制，可輕鬆調節底座，無論是橫著充、豎著充都可充，同時夜間模式按鈕，可在睡覺時輕鬆關閉燈光。

▼遠傳Razer Phone 2電信價格表。（圖／業者提供）

▲▼遠傳Razer Phone 2電信價格表。（圖／業者提供）

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關鍵字：遠傳,電競手機,Razer Phone 2

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