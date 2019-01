海豹寶寶睡相好香甜！　拉近一看枕頭竟是「垃圾寶特瓶」

國際中心/綜合報導

上個月,一隻灰海豹被拍到正在海灘上睡覺,洋溢著幸福的微笑,睡相很香甜,然而拉近一看,牠的「枕頭」竟然是個保特瓶。照片在網路上傳開後,許多人一面稱讚小海豹可愛,一面感嘆這畫面「好悲傷」。人類製造的垃圾一步步威脅這些生命,而小海豹完全不知道,這個塑膠垃圾就是害死許多同類的東西。

在諾福克郡(Norfolk)霍西海灘(Horsey Beach)上拍到這一幕的52歲攝影師埃弗雷德(John Evered)表示,「這是個如此驚人的景象,海灘上有數百隻海豹。」灰海豹(學名為Halichoerus grypus)是英國體型最大的海豹種類,一天大部份時間在海中獵食小型魚類,吃飽後有時會躺在海灘或石頭上休息,消化完再進入海中。

The seal appeared blissfully unaware of the dangers plastic poses to its kind

The grey seal pup is so young still had its umbilical cord attached to its stomach

The sweet images were taken by amateur photographer John Evered https://t.co/o7XD0u7N9I