　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

自稱「國安基金操盤手」騙走上億！　大老闆竟免賠754萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼錢,金錢,成功,成功人士,上班族。（圖／PIXABAY）

▲因已過法律時效，因此法官判免賠。（圖／PIXABAY）

突發中心／台北報導

台北一名許姓老闆是經營某國際公司，對外自稱國安基金操盤手，有投資香港未上市股票等，並向投資人誆稱保證獲利取信他們，不法所得接近億元。台北地院審理後，刑事部分一審依詐欺罪判許男3年8個月有期徒刑；民事部分，蘇女求償754萬元因時效關係，判許男免賠，全案可上訴。

判決書指出，許姓老闆並未因實際從事股票、期貨、香港未上市股票及鐵礦砂等投資而獲利豐厚，但居然誆騙蘇姓女子等人，讓他們把錢交由自己來代為操作股票及投資；蘇女前後分4次匯款交付許男共900萬元，直到之後跳票才發現被騙了。

許姓老闆在法庭上辯稱，雙方之間是借貸關係非投資，並沒有邀約蘇女等人投資，是用個人名義開票，面額是他們借的本金跟借款利息，且雙方借款交易多次，本來也都固定支付借款利息，是因為後來週轉不靈才付不出來，並非詐欺。

刑事部分，一審法官認為，許男不斷邀約被害人投入資金交由他操作投資，致他們陷於錯誤而匯款，足見有意圖為自己不法所有的主觀犯意及詐欺取財的客觀行為，因此依詐欺判許男3年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

至於民事部分，蘇女向法院提起求償754萬元；不過法官審理後認為，本案已逾民法第197條第1項之2年短期時效，且並無中斷時效的事情存在，故顯罹於時效而消滅，因此判許男免賠，全案仍可上訴。

【更多精彩新聞】

►代言被批「摧毀高雄」！白冰冰開砲嗆丁允恭：賤人閉嘴，做這麼爛還酸

►養女兒3年「越大越像小王」！驗DNA驚戴綠帽　妻：原來不是你的

ET快訊
隋棠1歲女兒「長髮+大眼」萌翻！網看呆：根本媽媽縮小版
月老指示「直接上」！他獲3聖筊衝了　立馬被發好人卡

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

豬肉攤商騎車與直行轎車相撞　頭部重創送醫不治

小孩逛街太開心亂跑　媽媽追出去觸發警報...慘變竊盜現行犯

兒出差遭撞死「肇事者還逃走」　母痛心：請幫忙找行車紀錄器

起底渣男直播主！酒店妹缺3萬5贖身遭拐性侵　詭辯：她自己躺上床

雨淹宜蘭冬山武淵3天「道路變水路」　消防隊協助住戶就醫

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

豬肉攤商騎車與直行轎車相撞　頭部重創送醫不治

小孩逛街太開心亂跑　媽媽追出去觸發警報...慘變竊盜現行犯

兒出差遭撞死「肇事者還逃走」　母痛心：請幫忙找行車紀錄器

起底渣男直播主！酒店妹缺3萬5贖身遭拐性侵　詭辯：她自己躺上床

雨淹宜蘭冬山武淵3天「道路變水路」　消防隊協助住戶就醫

妙齡女「怕丟工作」慘遭雇主襲胸3次　還被強逼果園中口X！

雜貨輪公海翻覆15人落海　搜救單位：誰先看到就誰先救

對正妹「噴精跨年」 男工程師落網辯「壓力大」

屏東安養中心火災　38名老人「推輪椅＆床逃生」1人燙傷

元月蘇花改將開放大貨車通行　車距規定100公尺

女常客「裝可憐賒帳」還狂借錢　老闆媽看弱勢心軟！她怒：懶又不節儉

台獨是「絕路」應接受和平統一　CNN：習近平採取較柔和態度

十歲童模仿「野外求生」節目　帶著姊姊的地理課本上路

更新／帛琉漁船翻覆4獲救、1死亡！剩10人待救　2艘艦艇明抵達

猛龍過江／自信不輕敵　吳仲凱預告出場再玩星爺哽

解放軍獲俄S-400　美智庫：台灣應投入鉅資部署百枚防空導彈

打開湯圓見「6顆破雞蛋」？　媽硬煮出一鍋「冒泡綠湯」：兒子還吃得下去

中日會長盃／莊俊偉猛打東石3勝　教頭：學日跑壘積極

豬肉攤商騎車與直行轎車相撞　頭部重創送醫不治

CP3、戈登掛傷號火箭簽「尼克楊」？莫雷打槍：不打算補人

高雄傳教士騎鐵馬手扶拖吊車　淡定搭「順風車」網：天國近了

社會熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃..

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開..

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

水泥車煞車壞！司機37秒神停獲..

八大兩年存5百萬　她陰道永遠發..

嘉義惡男虐殺1貓1狗　動保志工..

抓女友跨年坐他車！22歲男談判..

媽賣煎餃獨力養大！少年跨年溺斃..

囚禁嫩妹4天硬上4次　老翁：跟..

吳宗憲簽本票捲吸金案　北檢追債

陽明山跨年　騎士下山自撞噴飛亡

狂揍女友鼻血狂噴　健身教練：她..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

月老指示直接上　他衝了下場超慘

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面