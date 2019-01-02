自稱「國安基金操盤手」騙走上億！　大老闆竟免賠754萬元

▲因已過法律時效，因此法官判免賠。（圖／PIXABAY）



突發中心／台北報導

台北一名許姓老闆是經營某國際公司，對外自稱國安基金操盤手，有投資香港未上市股票等，並向投資人誆稱保證獲利取信他們，不法所得接近億元。台北地院審理後，刑事部分一審依詐欺罪判許男3年8個月有期徒刑；民事部分，蘇女求償754萬元因時效關係，判許男免賠，全案可上訴。

判決書指出，許姓老闆並未因實際從事股票、期貨、香港未上市股票及鐵礦砂等投資而獲利豐厚，但居然誆騙蘇姓女子等人，讓他們把錢交由自己來代為操作股票及投資；蘇女前後分4次匯款交付許男共900萬元，直到之後跳票才發現被騙了。

許姓老闆在法庭上辯稱，雙方之間是借貸關係非投資，並沒有邀約蘇女等人投資，是用個人名義開票，面額是他們借的本金跟借款利息，且雙方借款交易多次，本來也都固定支付借款利息，是因為後來週轉不靈才付不出來，並非詐欺。

刑事部分，一審法官認為，許男不斷邀約被害人投入資金交由他操作投資，致他們陷於錯誤而匯款，足見有意圖為自己不法所有的主觀犯意及詐欺取財的客觀行為，因此依詐欺判許男3年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

至於民事部分，蘇女向法院提起求償754萬元；不過法官審理後認為，本案已逾民法第197條第1項之2年短期時效，且並無中斷時效的事情存在，故顯罹於時效而消滅，因此判許男免賠，全案仍可上訴。

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