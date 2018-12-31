中國護照換發新規上線　免定居！短期旅遊可就地辦理

▲▼中華人民共和國護照。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國外交部領事司日前透露，為滿足海外中國公民申辦護照的需求，從1月1日起，海外中國公民換領護照將不再要求一定要在國外定居；未成年人只需一位法定監護人（父/母/其他法定監護人）到場並同意即可；發證時間從15個工作日，縮短至最快一周左右。

據央視報導，從2019年1月1日起，護照申辦的範圍擴大，海外中國公民換領護照不再要求必須要在國外長期居留，意味著「旅遊等短期出國的中國公民，如遇護照有效期限到了、簽證頁用完等情形，均可在駐該國的中國使領館換領新護照」。

另外，新政策能由護照申請人就自己的國籍狀況做出聲明，並為內容負責，承擔法律責任；除了當地有效居留證件或簽證外，還可選擇提供當地醫療卡、社保卡、銀行、水電等帳單資料，以證明申請人並非不能在國外申辦護照的情況。

未成年人申辦護照、旅行證，只需父母一方或其他法定監護人到場並出示同意即可；駐外使領館將對未成年人申請旅行證實施「全球通」標準，除首次申辦應在出生國的中國使領館辦理外，其他可向中國任一駐外使領館或者駐香港、澳門公署申辦，如無特殊情況，各館在受理後4個工作日即可發證。

▲▼中華人民共和國護照。（圖／翻攝自維基百科）

除了上述政策調整外，2016年啟用的「海外中國公民護照在線預約系統」，日前也完成了升級，增設了兩項功能。申請人可以透過「護照辦理進度查詢」獲取實時的辦理進度，取證時間從15個工作日到最快一周左右；也可以透過「收集領事服務評價」提出評價並留言建議。

國外的中國公民在過去主要以華僑為主，也就是駐外使領館的護照工作也主要是服務於華僑。但是，在中國改革開放40年以來，有越來越多的中國公民去國外經商、探親、訪問、留學等，他們也需在國外停留較長時間。因此，中國駐外使館的護照服務也必須跟上時代的步伐，這樣才能更好服務於人民群眾，讓國家「放管服」改革的成果走出國門，惠及海外同胞。