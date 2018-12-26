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30小鎮旅遊預算被砍1億！　立委：這叫收割「既有觀光財」

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▲▼桃園市大溪區和平老街。（圖／觀光局提供）

▲圖為桃園市大溪區和平老街，立委認為這些知名小鎮根本不需要觀光局費心。（圖／觀光局提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部觀光局將2019年訂為小鎮漫遊年，要讓全球遊客認識台灣30個經典小鎮， 26日在立法院交通委員會提57億預算卻卡住，最後被刪減1億預算。立委質疑，先前網路票選出經典小鎮的投票活動，一天只有3658人參加，宣傳不夠多元、有效，再來是針對舊有小鎮再包裝，這叫「收割既有觀光財」，了無新意

今年生態旅遊年留下什麼？去年的海灣旅遊年留下什麼？」立委李昆澤指出，小鎮沒有觀光特色的產品，景點相關交通可及性相當低，也沒針對公路總局做好的交通聯繫規劃，好像都只針對國內旅客，國際能量不足。觀光局長周永暉回應，30個小鎮都會給100萬補助，希望在硬體包含廁所、借問站升級，跟社區做親子旅遊，進行品牌營造。

▲▼立法院交通委員會審查觀光局小鎮旅遊預算。（圖／翻攝自立法院直播）

▲立法院交通委員會26日審查觀光局小鎮旅遊預算。（圖／翻攝自立法院直播）

李昆澤表示，30個經典小鎮都是一線的小鎮，但其實還有很多其他特色鄉鎮，只是不夠有名，不要只是做廁所、包裝行銷，應該挖掘地方特色，思考怎麼讓地方、文史工作者參與，怎麼才能讓青年返鄉來參加，要讓錢花下去有效果。他舉例，像是日本伊賀就推忍者節，每年有3萬名旅客，「我們都不用心！」

立委葉宜津也質疑，30個小鎮有100萬元的預算有什麼具體規劃和新意，聽到周局長說要讓小鎮PK，又說「跟自己PK有什麼意思，是問要如何推展？」她說，不要只是給錢，地方都很努力但會有點侷限，對小鎮特色會有局限。

▲▼國際慢城-花蓮縣鳯林鎮。（圖／觀光局提供）

▲花蓮縣鳯林鎮。（圖／觀光局提供）

周永暉解釋，推動小鎮時要尊重地方，希望城市跟城市對接，像是彰化田尾的旅遊是比較破碎式的，花蓮鳳林型態也不一樣，應該就目前特色再包裝，同時改善不足的地方。他舉例，鳳林前面有個公園，就由管理處直接來做提升，鹽水從燈會開始帶動，但要再做比較細的對接。

▲▼立委李昆澤。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲立委李昆澤質疑，到底小鎮旅遊是在做觀光還是做政治？（資料圖／記者翁嫆琄攝）

「要求地方政府提供2個地點，一次30個到底是在做觀光還是做政治？」李昆澤說，有限資源要用在對的地方，他在宜蘭住了20幾年，三星跟員山也很有特色，但只針對人口多的宜蘭跟頭城去推廣，推展觀光真的要用心，不是辦完活動就再見，今年38億預算花不完，明年又增加到58億怎麼花，局長也說不清楚。

最後立委要求整個「Tourism2020台灣永續觀光發展方案」57億949萬元與勞務成本27億中，共同刪減1億元，要求觀光局檢討執行效率與狀況。

▲觀光局長周永暉。（圖／記者曹悅華攝）

▲周永暉不斷解釋，最後還是被刪1億預算。（資料圖／記者曹悅華攝）

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關鍵字：小鎮漫遊年,30個,經典小鎮,Tourism2020台灣永續觀光發展方案

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