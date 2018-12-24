規模可單挑澳洲海軍？　002型若掛名山東將擁17艘戰艦

▲最新流出的展板照片，其內容幾乎確認中國首艘國產航母將被命名為「山東艦」。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

近日一張名為「香爐礁碼頭的前世今生」的展板照片在大陸軍事論壇流出，內容稱「2018年，中國首艘國產航母山東號在這裡誕生、試水」，幾乎確認002型航母將被命名為「山東艦」，推斷其舷號為「17」。如此一來，山東各市命名的主要水面艦船將達到17艘，陸媒稱，其規模之龐大幾乎可對抗澳洲海軍。

資料顯示，中國首艘國產航母於2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造，2017年4月正式下水。2018年5月開始第一次海試，8月則進行第二次海試，9月再完成第三次海試，目前該航母正在大連船廠進行後續舾裝，隨時進行第四次海試工作。也就是說，002型從開工到下水用時僅花費3年5個月，建造速度飛快。

即便中國官方尚未宣布002型航母的命名，但多方消息幾乎確認了「山東艦」的名稱。如此一來，山東各市命名的主要水面艦船已達到了17艘，包含1艘航母、2艘驅逐艦、5艘054A型護衛艦、3艘056A輕護艦、2艘補給艦以及4艘登陸艦。

詳細艦艇為山東號航母、052C型驅逐艦濟南號、052型驅逐艦青島號；5艘054A型護衛艦：煙臺艦、日照艦、臨沂艦、濱州艦、濰坊艦；3艘056型輕護艦：聊城艦、威海艦、菏澤艦；2艘903型補給艦：微山湖艦、東平湖艦；4艘登陸艦：071型沂蒙山艦，073型泰山艦、蒙山艦，072型租來山艦。

▼052C導彈驅逐艦濟南艦又有「中華神盾艦」之稱。（圖／翻攝自新華社）

按照這個規模，以上艦艇完全能組成一個航母編隊和一個大型綜合登陸艦隊。《新浪軍事》指出，僅僅一個山東省，就可單挑一個中小國家海軍，甚至進而對抗德國、澳洲、加拿大也是很有可能的。而在中國各省中，只有廣東省在數量上超過山東，但在作戰能力上，山東則更為堅強。

過去也有分析指出，以002航母為「山東艦」來看，中國海軍的航母命名原則是，第一艘航母使用其修建地省份命名，即以遼寧為其艦名；第一艘國產航母也即中國的第二艘航母002型，是以中國航母的第一個部署地和北海艦隊司令部的駐在地山東命名。未來第二艘國產航母003型預計會被部署到海南新基地，而命名則使用南部艦隊司令部的駐在地省份廣東命名；第三艘國產航母004型雖仍可能被部署到海南，但會使用東部艦隊司令部駐在省份浙江命名。

▼江南造船廠疑似出現003型航母分段的巨大船體部件，從其結構判斷很可能是航母機庫。（圖／翻攝自大陸網站）