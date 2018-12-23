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X'MAS派對妝　4款小物化身冰雪精靈

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叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！！
Let it go! Let it go! turn away and slam the door
多麼朗朗上口～～就知道是聖誕節要到嘍！
大家都有去新北耶誕城感受一下濃濃的氣氛嗎？
如果沒有沒關係,就讓我趕緊分享X'MAS party 妝容, 學起來,就能快樂的妝扮渡過聖誕節了

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

我的靈感來自於冰雪奇緣-ELSA 當中冰與雪的結合,那般清澈溫暖又有點距離。
在皎潔的光芒中帶著夢幻的色彩,讓每個人都能是最幸福又耀眼。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

需要準備的彩妝道具商品有

1.各式各樣的亮片或是霓光螢光的小貼紙（文具行就能採買或是手工藝店）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2.打光的色彩商品與腮紅（NARS and BOBBI BROWN)

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3.水鑽光的唇蜜（Cle de peau)

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4.粉嫩色系眼影（Visee)

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

關於亮片的位置,可以貼在笑肌（腮紅處）至太陽穴,記得要先刷上腮紅再貼上亮片喔！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

眼妝部分,刷上粉色系的色調於雙眼皮至眼窩,打造甜美感, 在眉骨下方至眼窩處散上金色或是黃色創造柔和感

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

唇妝部分,記得化妝前就要先做好護唇,待唇部滋潤後,更能將唇色顯現得更加完美！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

完美的妝容就完成了！！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

特別感謝

Model: Amy Yen
Hairstyle: Kevinmurphy Monkey Hou
Photographer: Chris by C.J studio
※圖片+文字：Vogue 美人會 -名辰
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀
必收日本美妝品
2018秋冬彩妝趨勢
裸感時尚唇色大解析

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,彩妝,聖誕節,教學

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