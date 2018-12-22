瘋電影／企鵝寶貝2：極地的呼喚　用命養孩子的史詩

文／賴賴

瘋言瘋語：

驚喜，意外的非常好看，以為這種DISCOVERY就可以看到的動物尋奇，果然在電影上製做有更深意義與內涵，電影流暢無冷場，影像細緻誠意滿滿，是一部電影該有的視覺與格局，在零下40度生存的主角們，用生命之詩寫下這令人感動並許多深度反思的劇本，非常適合帶小朋友觀賞的勵志教育內涵的頂級作品。

單從如此艱困的環境進行拍攝，就很想站起來向導演及攝影師致敬，而除了對於帝王企鵝有更深刻的認識，也對生命有了不同的啟發，如果沒有來看電影，這輩子根本不可能理解在酷寒環境中的成長，是如何艱辛，父母的腳色、生命的價值，完全體會飢寒窘迫的意境，同理心的激發及設身處地著想的訓練，沒看電影真的沒想過這存在的難度。

這個導演以帝王企鵝的紀錄片在2005年便拿下奧斯卡最佳紀錄片，經過十年他再度前往南極，這次花更多錢，以潛水艇角度拍下在酷寒季節進入海底覓食的企鵝爸爸，冒著何種生命危險在海底找食物時，也有可能找不到出口上岸，因為海面結冰，而又如何將食物在暴風雪的路程，將微量的食物運到小孩面前，真的用命養小孩。這是全世界的爸爸看這片時，都會哭吧，養小孩談何容易呀！

電影流暢好看，一個帝王企鵝家庭如何養大他們的孩子，非常非常非常推薦帶小朋友來看，希望會有國語配音。

片 名：企鵝寶貝2：極地的呼喚

英文名稱：March of The Penguins II: The Call

類 型：紀錄片

上映日期：2018-12-21

片 長：01時25分

導 演：呂克賈蓋(Luc Jacquet)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

歷經在凜冬酷寒的南極洲長達兩個月的艱辛拍作業，呂克賈蓋（Luc Jacquet）從冰天雪地帶回感人新視野，以潛水艇及無人機跟拍一隻正值青年期的企鵝，看牠踏上瑰麗的探索之旅。



冬日降臨，神秘的呼嘯迫使所有企鵝展開邁向未知終點的萬里征途。透過牠的眼睛，我們緊跟著企鵝們踏上一場又一場震撼又刺激的冒險與挑戰。面對著自我懷疑、內心恐懼，接踵而來的許多困難，青年企鵝該何去何從？《企鵝寶貝2：極地的呼喚》鉅細靡遺地描繪出一隻企鵝如何運用神秘又強烈的直覺，在艱困環境中求生存的每一刻。

▲一夫一妻制的帝王企鵝，受到上天的眷待。

▲帝王企鵝寶寶要長大很不容易。

▲到水底覓食，經常會被海面結冰困住。



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