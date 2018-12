瘋電影／企鵝寶貝2：極地的呼喚　用命養孩子的史詩

文/賴賴

驚喜,意外的非常好看,以為這種DISCOVERY就可以看到的動物尋奇,果然在電影上製做有更深意義與內涵,電影流暢無冷場,影像細緻誠意滿滿,是一部電影該有的視覺與格局,在零下40度生存的主角們,用生命之詩寫下這令人感動並許多深度反思的劇本,非常適合帶小朋友觀賞的勵志教育內涵的頂級作品。

單從如此艱困的環境進行拍攝,就很想站起來向導演及攝影師致敬,而除了對於帝王企鵝有更深刻的認識,也對生命有了不同的啟發,如果沒有來看電影,這輩子根本不可能理解在酷寒環境中的成長,是如何艱辛,父母的腳色、生命的價值,完全體會飢寒窘迫的意境,同理心的激發及設身處地著想的訓練,沒看電影真的沒想過這存在的難度。

這個導演以帝王企鵝的紀錄片在2005年便拿下奧斯卡最佳紀錄片,經過十年他再度前往南極,這次花更多錢,以潛水艇角度拍下在酷寒季節進入海底覓食的企鵝爸爸,冒著何種生命危險在海底找食物時,也有可能找不到出口上岸,因為海面結冰,而又如何將食物在暴風雪的路程,將微量的食物運到小孩面前,真的用命養小孩。這是全世界的爸爸看這片時,都會哭吧,養小孩談何容易呀!

電影流暢好看,一個帝王企鵝家庭如何養大他們的孩子,非常非常非常推薦帶小朋友來看,希望會有國語配音。

歷經在凜冬酷寒的南極洲長達兩個月的艱辛拍作業,呂克賈蓋(Luc Jacquet)從冰天雪地帶回感人新視野,以潛水艇及無人機跟拍一隻正值青年期的企鵝,看牠踏上瑰麗的探索之旅。



冬日降臨,神秘的呼嘯迫使所有企鵝展開邁向未知終點的萬里征途。透過牠的眼睛,我們緊跟著企鵝們踏上一場又一場震撼又刺激的冒險與挑戰。面對著自我懷疑、內心恐懼,接踵而來的許多困難,青年企鵝該何去何從?《企鵝寶貝2:極地的呼喚》鉅細靡遺地描繪出一隻企鵝如何運用神秘又強烈的直覺,在艱困環境中求生存的每一刻。

▲一夫一妻制的帝王企鵝,受到上天的眷待。

▲帝王企鵝寶寶要長大很不容易。

▲到水底覓食,經常會被海面結冰困住。



