送電到偏鄉　悠遊卡攜手義美用綠電點亮「黑暗部落」

▲悠遊卡公司送電到部落記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

悠遊卡公司與義美食品贊助台南社區大學「台灣公民自主發電行動團隊」，發起送電到部落計畫，透過建置太陽能光電微型電力供電系統，在一年內陸續幫「舊筏灣部落」、「舊好茶部落」、「瑞岩部落」及「大同大禮部落」等地提供基本照明電力，在文明與自然間取得平衡。21日舉辦年度成果發表，悠遊卡公司董事長林向愷表示，送電到部落最大意義在於發展社區能源自主，讓部落能有基礎民生用電，並保留原住民原始文化與生活。

為讓深山缺乏電力的地區不再被稱為「黑暗部落」，悠遊卡公司、義美食品、台灣公民自主發電行動團隊三方合作，協助偏遠山區原住民建立太陽能電力系統，提供住家照明、山區緊鄰聯絡無線電充電等使用。

台灣公民自主發電行動團隊為把太陽能板及相關設備運到部落，跋山涉水，克服氣候與地形重重阻礙，花費1年時間完成完成屏東瑪家鄉「舊筏灣部落」、屏東霧台鄉「舊好茶部落」、南投縣仁愛鄉「瑞岩部落」及花蓮縣秀林鄉「大同大禮部落」太陽能光電微型電力供電系統的裝設與升級，為部落點亮一盞燈。

▲悠遊卡公司董市長林向愷。（圖／記者陳家祥攝）

舊筏灣部落頭目蕭惠美表示，過去因發展旅遊加上台電供電，為部落帶來不少困擾，夜間有吵雜的卡拉OK噪音、燈光也過亮，大大影響夜間安寧，在地動物作息也混亂或逃到更深的山區。八八風災後，部落長老們認為過度發展已破壞先祖土地，不願再依賴台電回到有冷氣、卡拉ok的環境，如今太陽能只供應緊急避災中心、15個家戶基礎用電如照明、無線電充電等，讓部落回歸到較貼近自然的環境，少了喧鬧與光害，山豬、山羌也都回到部落了。

要在維護生態的前提下讓部落有獨立自主的發電、儲電、供電系統，難度相當高，因此太陽能光電系統對部落自主用電意義重大。林向愷也說，台灣也確實存在電力落差，應尊重原住民族的生活方式、文化，才能有多元社會、相互尊重。

