這本小說掀電影公司搶拍大戰　影視改編紀錄高達十多次

▲最受華語影視圈青睞的小說，張恨水的《啼笑因緣》絕對榜上有名。（圖／三民書局提供）

生活中心／台北報導

IP改編熱潮持續不斷，影視圈向出版界取經十分風行，金庸小說就是經典代表之一，有許多部作品被搬到了銀幕上，有的更是翻拍再翻拍，例如《神鵰俠侶》9度翻拍成電視劇，但如果說到「改編之王」的話，不可不提中國小說家張恨水，他的作品除了有大家熟悉的《金粉世家》、《紙醉金迷》，另一本《啼笑因緣》更受華語影視圈青睞，影視改編紀錄高達十多次。

張恨水在1930年推出「鴛鴦蝴蝶派」小說《啼笑因緣》後，電影與電視劇改編至少十餘次，更別提越劇、京劇等近十類跨劇種改編，可說是「改編之王」。三民書局將於明年1月份推出的《啼笑因緣》，書中引言道出一段電影公司「搶拍大戰」的故事，足見《啼笑因緣》的影視魅力。

1930年3月，張恨水在上海發行量最大的《新聞報》副刊「快活林」開始連載《啼笑因緣》，描寫軍閥割據時代，北京三女一男之間的愛戀糾葛，融合言情、譴責及武俠等元素。副刊主編嚴獨鶴曾說：「刊登的第一日，便引起無數的讀者的歡迎了。」嚴獨鶴見商機不可失，還與朋友一起創辦「三友書社」，這家公司唯一的任務就是出版《啼笑因緣》。

當時上海最大的電影公司「明星」也看準《啼笑因緣》的賣座潛力，搶在同年11月底連載結束前，向張恨水與三友書社簽下電影攝製權，找來「民國第一美女」胡蝶擔綱女主角，即刻開拍。

與「明星」素有嫌隙的「大華」電影公司得知消息後，從1928年頒布的《著作權法》中找到漏洞，向政府「依法」取得《啼笑因緣》的攝製權。兩家電影公司因此對簿公堂，鬧得滿城風雨。這起「雙胞案」是中國影史上的第一樁官司，最後是由上海「青幫」大亨杜月笙出面調解，片子才順利上映。

此後，《啼笑因緣》多次改編為電影與電視劇。1945年，李麗華演出電影《新啼笑因緣》，1964年憑同樣角色拿下金馬獎最佳女主角，但此片更名為《故都春夢》，由香港邵氏公司出品，同片巨星還有凌波、港星關之琳的父親關山，與香港電懋公司同期出品的《啼笑姻緣》（因版權問題「因」改為「姻」），都改編自小說《啼笑因緣》，又鬧出「雙胞案」。再加上1950至1970年代的其他電影版本，《啼笑因緣》至少被改編了6次。

在電視劇方面，1974年香港無線電視臺首先翻拍成電視劇，1987年在香港、安徽、天津各出現一齣。1989年，《啼笑姻緣》跨海到臺灣，由台灣電視公司改編為八點檔連續劇。2004年，中國的中央電視臺找來胡兵主演同名電視劇。除了影視作品，《啼笑因緣》還有越劇、京劇、粵劇、滬劇、評劇、大鼓、黃梅戲、河北梆子等跨劇種的改編。《啼笑因緣》的故事魅力有多大，由此可見一斑。