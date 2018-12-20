打死懷孕浪浪扔垃圾桶！他「拿電擊棒」嗆學生：有本事出來

▲小黑已經在校園內生活多年。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

雲南省昆明市一間高校近日傳出保安打死懷孕浪浪。學生透露，事發當時宿舍已經鎖門，他們無法外出制止，動手的保安還拿電擊棒嗆聲他們「有本事出來」，態度相當囂張。對此學校回應，沒有想過保安會用這種方式清理流浪動物，已經將人撤換。

雲南文化藝術職業學院的學生指出，保安將學校裡的流浪狗小黑打死扔垃圾桶，對於保安的行為，大家都很憤怒，礙於出不去只能罵人，沒想到保安竟用電棒指學生「有本事出來說話」。

▲小黑肚子越來越大，學生認為懷孕。（圖／翻攝自梨視頻）

學生認為，學校不能有流浪狗，保安可以驅趕，可是對方沒有，是直接爆打而死，而且小黑還是已經懷孕的狗狗。至於怎麼確定小黑懷孕？他們向《梨視頻》透露，小黑很受大家歡迎，大概在學校待有3、4年，從來不咬人，大家每天上下課都會看到狗，「牠肚子越來越大」。

學校在事後表示，責成保安清理學校裡的流浪動物，可是沒想到會用這種方式，「已經撤換保安」。由於最近大陸經常有狗咬傷民眾事件，對此網友看法兩極，有人認為可以將狗趕出就好，「打死扔垃圾桶有點過了吧」，也有人說，「不贊同這麼粗暴的處理方式，但流浪狗如果傷到學生，學校還是要背鍋」、「天天都是狗狗從來不咬人，咬人就晚了」。

▲浪浪被打死丟垃圾桶。（圖／翻攝自梨視頻）