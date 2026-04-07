外來種巨型守宮攻占高美館　夜間抓捕潮爆發像玩寶可夢

▲高雄市立美術館最近傳出遭30公分長的大守宮入侵，意外掀起一股「夜抓守宮」熱潮。（圖／民眾蔡先生提供，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市立美術館最近傳出遭30公分長的大守宮入侵，夜晚樹叢間頻頻現蹤，不僅嚇壞遊客，還意外掀起一股「夜抓守宮」熱潮，由於市價最高可達4500元，吸引大批玩家揪團獵捕，現場手電筒燈光閃不停，場面熱鬧宛如真人版「寶可夢捕蟲大會」，場面熱鬧又瘋狂。

「大守宮之亂」源於東南亞大型壁虎入侵，這群不速之客體長可達30公分，灰藍色身軀點綴著鮮豔橘斑，外型極具視覺衝擊，抓捕行家蔡先生指出，大守宮是亞洲最大壁虎，掠食性極強，舉凡昆蟲、小型爬蟲類甚至鳥類都是牠的盤中餐。

近年因寵物市場走紅，不少飼主因其外型特殊而購買，卻也因棄養、逸散或隨工程木材夾帶，導致這群巨獸在高雄蓮池潭、旗津，甚至高美館「落地生根」。

據目擊民眾表示，有人一晚逛園區就看到7隻、成功抓到5隻，更有「高手」一週狂抓近30隻，戰績驚人，捕獲後不少人直接「收編」帶回家飼養，讓這波抓守宮行動，從生態議題意外變成另類「撿寵物」風潮。

對此，蔡先生指出，其實大守宮大約10年前就在蓮池潭一帶現身，迄今已經滿久了，只是近年來數量增加許多，而且外溢到美術館、旗津部份地區，才受到比較多人的關注，但抓守宮很考驗個人技術，他自己也是「熟能生巧」，有時候找得到守宮、捕獲的機會就大，有時候也是會「空手而歸」。

至於大量守宮會不會對原生物種形成嚴重威脅？蔡先生則持保留的態度，因為守宮也會吃美洲蟑螂和一些害蟲，所以他認為還要進一步的研究。

這股「抓守宮」風潮也在網路炸鍋，有網友力挺狂喊「拜託抓光」、「外來種就是生態公害」、「有蛋也一起帶走」；但也有人擔憂，「抓回去又棄養怎麼辦？」、「亂抓反而破壞生態」。