快訊／高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區正義市場爆出春捲攤疑似食品中毒案件，高雄市衛生局表示，截至4月6日16時止，累計已有140人就醫，其中31人住院、10人急診待床、8人留觀中，經各醫院回報目前生命徵象穩定，皆持續接受治療；另有91人就醫後返家休養。高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，今（6）日已有12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。

▲高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌，市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

衛生局指出，經蒐集相關患者就醫情形、飲食史及檢驗結果等流行病學調查綜合研判，且染有致病原菌，係屬食品中毒，該攤商販售涉有重大食安風險，衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》第15條暨第44條、第49條規定，再加重裁罰108萬。此外，為防杜危害擴大，衛生局已於4月5日依法命業者停業7日，待複查合格後始得營業。並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。

另查，業者於第一時間未完整說明春捲實際食材內容，原僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉，後經調查確認尚包含蛋品及肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形，已影響疫調判斷完整性。

衛生局已依《食品安全衛生管理法》第41條及第47條規定，加重裁罰新臺幣36萬元；衛生局針對本案目前累計共裁罰新台幣144萬元，並移送高雄地方檢察署，今(6)日下午由雄檢檢察官啟動指揮偵辦。

衛生局呼籲，選購潤餅、春捲等即食食品時，應注意業者作業環境衛生、食材保存及製作過程是否妥適，避免食用來源不明、久置常溫或未妥善保存之食品；如食用後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐或發燒等疑似食品中毒症狀，應儘速就醫，並保留就醫單據及剩餘食品，以利後續疫調與求償。

若消費爭議無法協調處理，可向市府消費者服務中心撥打1950專線申訴尋求協助。