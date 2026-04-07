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社會 社會焦點 保障人權

苗栗4歲女童疑被媽媽丟包車行6天　社會處緊急安置

▲桃園市葉姓男子2020年10月間與友人在酒店喝酒，結束後搭乘友人女友機車，卻趁勢襲胸猥褻多達6次，隨後還撲倒女子欲脫衣強制猥褻，女子高聲呼救才脫困。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲苗栗4歲女童被丟包車行6天，社會處緊急安置。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨苗栗縣議員陳光軒指出，他5日晚間接到民眾陳情，一名4歲女童疑似被母親丟包到車行6天，期間由車行的司機們輪流照顧，但因司機經常有工作必須離開，在照顧上存在風險，他知情後趕緊聯繫相關單位處理。對此，苗栗縣社會處表示，已緊急安置女童。

母親丟包6天未現身　車行司機被迫接手照顧

陳光軒6日在臉書表示，他5日晚間收到這件陳情案，女童被媽媽丟包到車行6天，「一個年紀那麼小的女童，6天以來要輪流跟那麼多不認識的大人生活，而且因為是車行，司機們只要有工作，女童就是會一個人被放在車行或一個人在司機家中，她能自己照顧自己嗎？」

司機無奈輪流照顧　議員質疑政府失責

陳光軒說，車行碰上這種客人已夠倒霉了，還輪流幫忙顧小孩，算是夠有道義了，車行本就沒有義務幫人家帶小孩，他6日上午開始聯繫相關單位，社工到照顧女童的司機家中訪查，「但社工仍然沒辦法讓這個不負責任的媽媽出來面對。」

連假無人照顧成導火線　社會處緊急介入安置

陳光軒還說，雖然車行及司機說會好好照顧女童，但司機們都有自己的工作，質疑苗栗縣政府「你是把司機當作在慈善機構上班是嗎，真的敢把責任全押在司機身上？」

苗栗縣社會處表示，經查，女童母親在夜店上班，平常都會拜託車行接送女童上學，近日因連假忙碌，加上幼兒園沒開，才會拜託車行朋友照顧，由於女童的其他親屬無法幫忙，社會處6日晚間已緊急將女童安置，後續會持續派社工探訪，並媒合資源協助照顧女童。

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