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快訊／害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區正義市場爆出春捲攤疑似食品中毒案件，截至4月6日16時止，累計已有140人就醫，其中31人住院，並有12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。高雄市長陳其邁7日表示，沙門氏菌一般存在蛋製品，已發動相關搜索偵查，將菌種來源溯源追查，確保市民的健康。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁說明春捲中毒案處理狀況。（圖／記者賴文萱攝）

針對正義市場中毒事件，陳其邁今日指出，截至目前共有140位市民的健康受到影響，市府通報系統在4月4號晚上，就有個案發病求診，市府團隊也立刻在4月5號的中午左右就到正義市場，稽查發現攤商的食品可能涉及到中毒案件，隨即要求停止營業，並重罰144萬。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲衛生局副局長潘炤穎說明春捲中毒案處理狀況。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說，從患者的檢體發現是屬於沙門氏菌的中毒，其中毒特性，通常在4小時到48小時之間發病，會有發燒嘔或吐等消化道的症狀，一般來說，沙門氏菌是食物中毒裡面常見的菌種，一般都存在於所謂的蛋製品，所以現在也在清查相關的中毒來源。

6日衛生局已與雄檢發動相關的搜索偵查，希望說能夠把菌種來源溯源追查，能夠查到是哪些感染源，溯源可能是由哪家工廠或農產品的所在地來了解中毒真相，目前特地的通路跟來源已經掌握。

陳其邁表示，140位的市民中還有30位還在住院，其他症狀減輕之後，有一些在門診，有一些也已經出院，後續也會強化對於整個包括說食品相關的安全稽查，因為如果不是洗選蛋，散裝蛋常常散落在很多不同的小店家，希望說能夠就蛋品管理，散裝蛋或者非洗選蛋的部分，再加強溯源管理跟整個通路商的稽查，來確保市民朋友的健康。

▲▼高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌，市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

衛生局指出，經蒐集相關患者就醫情形、飲食史及檢驗結果等流行病學調查綜合研判，且染有致病原菌，係屬食品中毒，該攤商販售涉有重大食安風險，衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》第15條暨第44條、第49條規定，再加重裁罰108萬。此外，為防杜危害擴大，衛生局已於4月5日依法命業者停業7日，待複查合格後始得營業。並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。

▲▼高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

另查，業者於第一時間未完整說明春捲實際食材內容，原僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉，後經調查確認尚包含蛋品及肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形，已影響疫調判斷完整性。

衛生局已依《食品安全衛生管理法》第41條及第47條規定，加重裁罰新臺幣36萬元；衛生局針對本案目前累計共裁罰新台幣144萬元，並移送高雄地方檢察署，6日下午由雄檢檢察官啟動指揮偵辦。

▲▼高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局呼籲，選購潤餅、春捲等即食食品時，應注意業者作業環境衛生、食材保存及製作過程是否妥適，避免食用來源不明、久置常溫或未妥善保存之食品；如食用後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐或發燒等疑似食品中毒症狀，應儘速就醫，並保留就醫單據及剩餘食品，以利後續疫調與求償。

若消費爭議無法協調處理，可向市府消費者服務中心撥打1950專線申訴尋求協助。

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