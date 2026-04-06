桃園火舞表演出意外！女演員不慎滑倒「遭烈焰纏身」　最新傷勢曝

記者劉人豪／桃園報導

桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會辦理「2026桃園信仰生活節－神遊春巡」活動，於4月4日在大溪廣澤宮及八德藝文廣場熱鬧登場，表演團體「即將成真火舞團」演出時發生女演員不慎滑倒遭火燒的意外事故，舞團表示立即送醫後無大礙。

▲即將成真火舞團演出時發生意外。（圖／翻攝爆料公社）

網友在爆料公社分享事發當時影片，女演員移動時不慎滑倒，手上的火把恰好碰到地上的油點燃，火勢延燒到女演員身上，女演員見狀立即到一旁將火撲滅。

「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」在臉書發文指出，當日因天候不穩，現場地面受雨勢影響較為濕滑，演員於演出移動過程中不慎滑倒，進而引發意外。事件發生當下，演員已於第一時間依訓練流程迅速退至後台，且隨即進行降溫與後續處置。

該名演員已於4日前往急診就醫，經醫師評估為受傷後處置得宜，無需住院，已返家休養並進行傷口照護，後續亦已安排門診追蹤，整體狀況穩定，無大礙。即將成真火舞團一向高度重視演出安全。本次因氣候造成意外事件也將作為重要檢視，未來將進一步強化天候與場地條件評估機制，並優化相關安全與應變措施，以確保演出與人員安全。再次感謝主辦單位的即時協助，以及各界的關心與支持。