最小僅4歲！53童遭棒球教練性侵　中市府「無人受處分」挨轟

▲台中市某國小少棒隊教練松志彬性侵案震驚全台，至今已經有53名孩童受害，但離譜的是，教育局以及校方至今都無人受到處分。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中市某國小少棒隊教練松志彬性侵案震驚全台，案情如雪球般愈滾愈大。檢方兒童節前完成第三波偵結，再度查出松男對11名學童施暴達19次。截至目前，受害學童總數已驚人攀升至53人，年紀最小的竟僅有4歲。台中市議會今天在教育文化委員會上，教育局長蔣偉民因掌握狀況不清、教育局至今無人遭處分，遭市議員江肇國砲轟，要求離開會場。

檢方調查指出，松志彬在長達6年的時間裡，利用教練權威，以「不上場打球」為威脅，長期對男童實施性侵與性騷擾，甚至惡劣拍攝性影像。此案第一、二波調查分別確認32名及10名孩童受害，而最新一波調查再增11人，累計受害人數達53人。松男先前已因90項罪名被判處3年至8年6個月不等刑期，隨後又被起訴22罪，總罪數早已破百，如今再遭起訴，罪行罄竹難書，對小球員造成的心理陰影更是難以抹滅。

▲江肇國痛批，教育局在上個會期曾承諾會徹底調查案件始末並加強學生輔導，但至今卻雙手一攤，相關補救機制幾乎為零。（圖／資料照片）



台中市議員江肇國今日在教育委員會上火力全開，直指檢方已追加起訴，受害人數暴增至53人，但詢問教育局長蔣偉民時，局長竟對確切人數掌握不清。江肇國痛批，教育局在上個會期曾承諾會徹底調查案件始末並加強學生輔導，但至今卻雙手一攤，相關補救機制幾乎為零，甚至連去年專案報告提到的行政處分也全無下文。江肇國氣到一度要求蔣偉民離開會場，主席李中最終宣布休息協商。

民眾黨市議員江和樹日前也痛批，教育局試圖以30萬至120萬元不等的金額與家長和解，讓家長完全無法接受。江和樹更質疑，如此嚴重的集體性侵案，至今竟無任何教育局官員為此負責，甚至當時的校長目前仍安穩在校服務，他憤怒質問：「難道都不用有人負責嗎？」