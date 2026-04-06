新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

記者陳以昇、葉品辰／台北報導

新北市泰山區新北大道六段與台麗街口今(6)日清晨發生一起死亡車禍，一輛聯結車疑因天雨路滑失控，自撞分隔島後衝入路口撞上3人，造成1名行人軀幹斷裂當場死亡、2名工地保全受傷送醫。由於死者身上沒有任何證件，目前仍無法確認身分，警方僅能透過其隨身手機內的門號追查資料，附上死者生前最後的監視器影像，並請貴賢里里長協助發文，希望盡快確認死者身分。

警方調查，27歲郭姓男子今晨6時36分駕駛聯結車，沿新北大道六段內側車道往台北方向行駛，行經台麗街口時疑因路面濕滑失控，先撞上分隔島及消防栓，車輛隨後偏向外側衝入路口，撞上在場行人以及正在值勤的2名工地保全，分別為44歲蘇姓男子與48歲游姓女子。事故造成行人當場死亡，2名保全則受傷送往輔大醫院治療。

▲警方調閱出死者生前的監視器影像，希望能盡早確認死者身分。（圖／記者陳以昇翻攝）

監視器畫面顯示，聯結車失控衝向分隔島後，接連撞斷號誌與消防栓，再衝入路口撞上行人與保全，現場一片混亂，死者遭撞擊後傷勢嚴重，警方一度無法辨識其性別。

死者為中年男性，身上未攜帶身分證件，目前警方僅在其身上找到手機，正透過門號資料追查身分，若需行文電信公司調閱資料，恐需等待1至2天時間。另外，貴賢里里長也在網路發文協尋，並附上死者生前的監視器影像，希望認識的民眾盡快與警方聯繫。

▲新北泰山今日上午發生死亡車禍，由於死者身上並無證件，目前仍無法確認死者身分。（圖／記者陳以昇翻攝）