Supreme開賣「聯名棺材」！豹紋內襯超吸睛　網看傻：認真？

▲美國街頭潮流品牌Supreme一款豹紋內飾聯名棺材意外成為焦點。（圖／翻攝自Supreme官網）

圖文／CTWANT

美國街頭潮流品牌Supreme近日發布2026春夏系列預覽，其中一款豹紋內飾聯名棺材意外成為焦點，引發網友熱議。不少人驚呼「這是認真的嗎」；也有網友認為將潮流元素融入殯葬用品，「創意大膽、話題十足」。

根據Supreme官網，該產品為Supreme與Titan Casket合作推出的「Supreme／Titan Orion Casket」。資料顯示，該棺槨採用耐用20號鋼材打造，外層覆以高光澤烤漆並印有品牌標識，內部為訂製豹紋仿毛內襯。配置包括雕花鋼製五金件、可調節棺床、加固固定式提手，以及全橡膠密封條與鎖具以確保密封性。

至於棺材尺寸，則為84×29×23英寸（約213×74×58公分），重約180磅（約81.6公斤），美國製造。除聯名棺槨外，Supreme本季配件還包括20英尺拳擊台、ATM機與發電機等「非常規單品」，延續品牌一貫的跨界與獵奇風格。

據了解，Supreme創立於1994年，總部位於紐約，以滑板文化起家，產品涵蓋服裝、鞋帽與配飾等。聯名方TitanCasket成立於2016年，總部位於美國麻薩諸塞州，採DTC（直面消費者）模式，主打平價與可定制棺槨及骨灰盒等殯葬用品。Supreme 2026春夏系列將於2月26日在北美、歐洲門店及線上發售，28日起於上海門市、微信小程序及亞太地區渠道上市。

