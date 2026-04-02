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快訊／綠委點名台塑掀塑膠亂象　士檢晚間火速出手分案

▲▼塑膠袋之亂，民進黨立委鍾佳濱點名台塑石化疑有預謀減產哄抬，籲檢調徹查。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供）

▲民進黨立委鍾佳濱質疑台塑石化疑預謀減產哄抬價格，籲檢調徹查；士林地檢署2日晚間回應，已主動分案，鎖定「假減產、真哄抬」方向偵辦。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供）

記者黃宥寧／台北報導

國內塑膠原料市場掀起「假減產、真哄抬」爭議，民進黨立委鍾佳濱質疑台塑集團減供、囤積塑膠粒影響價格，並點名台塑化操控供應鏈。對此，士林地檢署今（2）晚間火速指出已分案偵辦「塑膠原料疑涉減產」案，全面查察異常交易，釐清是否涉及囤積或操控價格等不法情形。

這起爭議的關鍵，在於塑膠產品的供應鏈。最上游由台塑化將原油提煉出石腦油，再送入輕油裂解廠裂解為乙烯、丙烯等基本石化原料；中游由台塑加工成各類塑膠粒，如PE、PP、PVC、ABS等；最後交由下游加工廠製成塑膠袋、包材等民生用品。一旦上游供應出現變動，整體市場價格便可能受到影響。

鍾佳濱日前在立法院開記者會指出，美伊衝突爆發後，台塑化疑似「減供又調價」，並指國內塑膠粒來源台塑體系占比高達75%，若供應縮減恐引發市場恐慌，甚至質疑可能涉及囤積罪，引發各界關注。

台塑化回應，麥寮廠區乙烯需求逐年下降，加上2026年2月底中東衝突導致荷姆茲海峽運輸受阻，原定交運的輕油短缺，公司被迫關停部分裂解廠，目前僅維持一套乙烯廠運轉。即便如此，乙烯減產約10%，但仍「未減量供應」下游需求。

台塑並提出數據指出，今年3月國內聚乙烯（PE）實際供應量達2萬0194噸，不僅高於過去一年平均購買量，也高於今年前兩個月銷售量，強調並無減量供應或囤積情形。

此外，台塑化表示，3月乙烯原料成本大漲363美元／噸，但售價平均僅調漲約210美元／噸，其餘153美元價差由公司自行吸收，以降低對民生物價衝擊，並強調願配合檢調調查還原真相。

對此，士林地檢署今晚表示，為配合穩定物價政策，已啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，持續掌握塑膠原料供需與價格變動。針對立委質疑事項，檢方已分案偵辦，並指揮調查局調取相關產銷資料，通知相關人員到案說明，以釐清事實。

士檢強調，清明連假期間仍維持跨機關聯合查察機制，由專責檢察官機動待命，一旦發現囤積、聯合壟斷或哄抬價格等擾亂市場行為，將立即啟動偵查作為，確保市場交易秩序與民生物價穩定。

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