　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「慘綠片」曝光！人妻認了57次　老王喊冤「裝心臟支架」才10多次

▲有人指出許多洗髮精含有介面活性劑，易導致皮膚發炎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲家庭美髮店闆娘與男客發生婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一 名人妻在自家一樓經營家庭美髮，不料被丈夫察覺妻子與常來消費的男客互動曖昧，於是偷偷在沖洗台旁加裝監視器，竟真的拍到兩人交纏畫面，一狀告上法院求償百萬；人妻坦承在自家及摩鐵連結過57次，被告喊冤，「自己年事已高、裝有心臟支架，體力根本沒辦法負荷，實際只有10多次」，事證明確判賠60萬元。

根據法院判決書指出，該對夫妻結婚10多年，人妻在住家一樓經營家庭美髮，被告多次前來消費，兩人因此熟識。人夫察覺兩人互動不尋常後，自行在沖洗頭處加裝監視器，成功拍到兩人發生性行為的畫面。

經人夫質問後，妻子才坦承與對方發生過57次性行為，被告在法庭上雖不否認曾發生性行為，但對於次數強烈反駁。辯稱，自己年紀已大，且體內裝有心臟支架，身體狀況不佳，體力上根本無法負荷高頻率的性行為。他強調，雖然常去美髮店，但並非每次都有發生關係，因此實際次數大約只有10多次，並非原告所指控的50多次。

法官審理後認為，被告明知女子為有配偶之人，卻毫不避嫌，甚至直接到原告住處發生性行為，這不僅超越社會通念所能容忍的範疇，更嚴重破壞原告婚姻生活的圓滿與和諧，對原告造成的心理打擊巨大。雖然原告求償100萬元，但法官考量雙方發生行為的期間、次數、兩造的身分地位、經濟狀況，以及原告精神上所受的痛苦程度，認為60萬元較為適當，因此判決陳男應賠償60萬元，全案可上訴。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨
明全台有雨　北部有較大雨勢
巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月
跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

清明收假返台人潮湧現　金門啟動海運疏運近250人

基隆男違規迴轉出事！直行車遭撞飛車門凹陷　驚險畫面曝

台中狼師「撫摸私處」猥褻4男童14次　達成和解獲緩刑5年

88歲翁掃墓採藥失聯倒臥路旁　瑞芳警民聯手2小時尋回

35刀砍死外甥！新竹狠舅「手段兇殘無真切悔意」一審判無期

快訊／新光南西店21歲專櫃員工墜樓亡　今相驗母崩潰癱軟

「堆疊之神」逢甲垃圾屋扛不住了！疑暴雨釀圍牆崩落重壓機車

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

清明收假返台人潮湧現　金門啟動海運疏運近250人

基隆男違規迴轉出事！直行車遭撞飛車門凹陷　驚險畫面曝

台中狼師「撫摸私處」猥褻4男童14次　達成和解獲緩刑5年

88歲翁掃墓採藥失聯倒臥路旁　瑞芳警民聯手2小時尋回

35刀砍死外甥！新竹狠舅「手段兇殘無真切悔意」一審判無期

快訊／新光南西店21歲專櫃員工墜樓亡　今相驗母崩潰癱軟

「堆疊之神」逢甲垃圾屋扛不住了！疑暴雨釀圍牆崩落重壓機車

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

Vicky崩潰認情緒失控！孩子一句話就引爆　無奈吐心聲：真的忍不住

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

邦力多未出賽？悍將回應感冒缺陣已歸隊　申皓瑋背部不適下放二軍

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

陳星旭陪王玉雯坐雲霄飛車「靈魂出竅」崩潰　反差萌翻網：太好嗑

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

竹北吊車大王南投講座　現場爆滿夾道歡迎

律師涉偽證等罪嫌重大　具保聲請遭駁回

更多熱門

相關新聞

巨型紅檜掉落平交道　台鐵區間車煞不住慘撞

巨型紅檜掉落平交道　台鐵區間車煞不住慘撞

一名陳姓駕駛，去年載運一塊重達150公斤的紅檜木塊，晚間行經二水鄉惠民村平交道時，未將木塊綑紮牢固，導致脫落在鐵軌上。一輛台鐵區間列車經過，雖然緊急煞車，但仍然撞上木塊，造成列車排障器變形、跳線脫落，嚴重影響火車行駛安全，依公共危險罪，判處拘役50天，可易科罰金。

台61線彰化段4/10輪流封閉　替代道路曝光

台61線彰化段4/10輪流封閉　替代道路曝光

3度猥褻未成年女兒　狼父判5年

3度猥褻未成年女兒　狼父判5年

小三趁白沙屯媽祖進香幽會人夫　傳鹹濕簡訊逼宮

小三趁白沙屯媽祖進香幽會人夫　傳鹹濕簡訊逼宮

彰化花壇玄門山大火　木造庭園全面燃燒

彰化花壇玄門山大火　木造庭園全面燃燒

關鍵字：

彰化判決侵害配偶權家庭理髮

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面