「慘綠片」曝光！人妻認了57次　老王喊冤「裝心臟支架」才10多次

▲家庭美髮店闆娘與男客發生婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一 名人妻在自家一樓經營家庭美髮，不料被丈夫察覺妻子與常來消費的男客互動曖昧，於是偷偷在沖洗台旁加裝監視器，竟真的拍到兩人交纏畫面，一狀告上法院求償百萬；人妻坦承在自家及摩鐵連結過57次，被告喊冤，「自己年事已高、裝有心臟支架，體力根本沒辦法負荷，實際只有10多次」，事證明確判賠60萬元。

根據法院判決書指出，該對夫妻結婚10多年，人妻在住家一樓經營家庭美髮，被告多次前來消費，兩人因此熟識。人夫察覺兩人互動不尋常後，自行在沖洗頭處加裝監視器，成功拍到兩人發生性行為的畫面。

經人夫質問後，妻子才坦承與對方發生過57次性行為，被告在法庭上雖不否認曾發生性行為，但對於次數強烈反駁。辯稱，自己年紀已大，且體內裝有心臟支架，身體狀況不佳，體力上根本無法負荷高頻率的性行為。他強調，雖然常去美髮店，但並非每次都有發生關係，因此實際次數大約只有10多次，並非原告所指控的50多次。

法官審理後認為，被告明知女子為有配偶之人，卻毫不避嫌，甚至直接到原告住處發生性行為，這不僅超越社會通念所能容忍的範疇，更嚴重破壞原告婚姻生活的圓滿與和諧，對原告造成的心理打擊巨大。雖然原告求償100萬元，但法官考量雙方發生行為的期間、次數、兩造的身分地位、經濟狀況，以及原告精神上所受的痛苦程度，認為60萬元較為適當，因此判決陳男應賠償60萬元，全案可上訴。

