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南投兄弟命案疑「誤殺弟弟後輕生」！檢方致贈家屬慰問金

▲南投雙屍命案，兄弟陳屍2樓房間。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投雙屍命案，兄弟陳屍2樓房間。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、柯振中／南投報導

南投市區1日上午驚傳巖姓兄弟雙屍命案，南投地檢署隨即指派檢察官指揮警方組成專案小組，並於2日下午完成遺體解剖鑑定。據初步了解，案件疑似為兄弟爭執拉扯間，兄長誤傷胞弟致死，隨後因過度自責而輕生，確切死因仍待解剖報告出爐釐清。

兄弟爭執釀雙亡悲劇　檢警積極釐清死因

兄弟兩死命案發生以後，南投地檢署立即指派吳慧文檢察官指揮南投分局組成專案小組，進行現場履勘與遺體相驗。檢察官2日下午率同法醫於南投縣立殯儀館進行解剖鑑定。

雖然外界傳聞兄長在誤傷胞弟後因自責輕生，但南投地檢署說明，目前仍持續調查蒐集相關事證，將待解剖報告正式出爐後，才能確認最終死因及案情全貌。

▲南投雙屍命案，兄弟陳屍2樓房間。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投雙屍命案，兄弟陳屍2樓房間。（圖／記者高堂堯翻攝）

啟動犯罪被害人保護　檢察長親赴慰問

南投地檢署說明，檢察長周士榆獲悉此案後，第一時間指示聯繫犯罪被害人保護協會南投分會同步啟動關懷機制。在相驗及解剖過程中，南投犯保人員全程陪伴死者家屬，提供即時的情緒支持與法律協助。

此外，周士榆檢察長偕同南投犯保主任委員吳明賢前往慰問死者家屬，並致贈慰問金，期盼能陪伴被害家庭度過難關，彰顯溫暖有感的司法服務。

▼南投兄弟雙屍命案，檢方致贈家屬慰問金。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投兄弟雙屍命案，檢方致贈家屬慰問金。（圖／記者高堂堯翻攝）

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