告八炯抹紅索賠5百萬！鍾明軒吐苦水　開庭僅3分鐘怨法官不想審

記者黃哲民／台北報導

網紅鍾明軒不滿遭網紅「八炯」與「閩南狼」製播《中國統戰紀錄片》，抹紅他收中國政府的錢在台灣進行統戰，告對方2人連帶求償500萬元，並須刊登他本件勝訴判決主文，台北地院今（2日）首度開庭，僅傳喚鍾男調查有無管轄權，並質疑八炯本名「温子渝」是否跟TWICE的周子瑜一樣是藝名等，鍾男開完庭高聲嬌喊「審判長～審判長是不想接這個案子是不是～」。

▲網紅鍾明軒今（2日）到台北地院開完庭受訪，多次走上台階擺POSE消氣。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊提前開始，僅約3分鐘就結束，鍾明軒受訪時，嚷著「麥克風給我『哪』來，先大哭～」、「同學們，沒事真的不要亂告人」，他大吐苦水說，法官認為「溫」分成日的温跟人的溫，用「溫子渝」查不到八炯，用「温子渝」查得到，但法官又質疑「温子渝」是否跟周子瑜一樣都是藝名。

▲網紅鍾明軒告網紅八炯（本名温子渝）求償，被法官質疑八炯的姓名難以確定，鍾男受訪哀怨說法官是否不想審這個案子。（圖／記者黃哲民攝）

在韓國女團TWICE發展成名的周子瑜，確實是本名。鍾明軒說法官可能是周子瑜的粉絲，但重點是「温子渝」的出生年月日跟八炯一樣，八炯用本名成立的公司也登記在台北市，經濟部可以查得到，法官仍認為無法確定就是八炯。

鍾明軒說，本名陳柏源的「閩南狼」身分資料正確，法官卻認為陳男戶籍在台中，八炯戶籍在花蓮，本案可能有管轄權問題，鍾明軒受訪嬌喊：「我想說，審判長～審判長是不想接這個案子是不是～」。

鍾男說聽聞法官都不想參與名人的案子，遊戲規則是推給下一個法官、好像就不能再推掉，他今天第一次跟這位法官見面，應該也是最後一次，在法庭想多講幾話都沒機會，他覺得「在法院裡面的世界，好像跟我的想像不太一樣」。

▲網紅鍾明軒表示無辜被貼上收中國紅錢的標籤，受到排山倒海攻擊，內心很痛苦。（圖／記者黃哲民攝）

鍾男強調雖不要亂告人，但若被斷章取義，就要用合法方式為自己伸張正義，本案2名被告詢問《海峽導報》「是否採訪過鍾明軒」，對方回答「不知鍾明軒是誰，會請記者聯絡鍾明軒」，就這樣一段去頭去尾的8秒片段，被八炯跟閩南狼放進《中國統戰紀錄片》上集。

結果很多民眾就覺得鍾明軒確實收了中國政府的錢，鍾明軒哀怨表示，2名被告把他這個陌生人，混進創造的劇本裡，害他遭受排山倒海的攻擊，他可接受被攻擊性別氣質，或頻道的論述不好，「但是我沒有做的事情，你在我身上貼標籤，事情發生到現在快2年，我這個標籤，撕不下來！」

▲本名温子渝的網紅八炯。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

鍾明軒受訪不時掩面狀似泫然欲泣，煞有介事擦去噙淚眼角，或掐指表達不滿、嘶吼宣洩委屈，更動輒轉圈走上後方台階擺POSE消氣，他說本案被貼的標籤貼得太實，走在路上常被人問「真的有收紅錢嗎？」

鍾男說別看他人前帶給大家歡樂，私下其實非常痛苦，看過2次諮商師，甚至懷疑不太說話的諮商師是不是青鳥、是不是有立場，他自認走到哪裡都很耀眼，可是路上若有人多看他兩眼，他會懷疑對方是不是覺得他收了中國政府的錢，他覺得那個內心世界非常可怕，也不諱言自己確實想過「進行結束生命的狀況」。

▲本名陳柏源的網紅閩南狼。（圖／翻攝 央視）

鍾男感謝朋友與觀眾給他支持與鼓勵，還有外出吃飯時，「很多老闆娘會給我加一顆滷蛋！」語畢掩面狀似嬌羞，還加了句「嗯哼～」他說今天特別請妝髮師替他做造型，一方面是人生第一次出庭，另一方面想看對他造謠的2名被告，到底長得什麼樣，「結果他們沒有來」。

鍾男虧法官既然說司法系統查不到「温子渝」就是八炯、有待商榷，他就朝著法院大門深深一鞠躬，表示尊重，接著撂話「我們第二庭見囉」便離開。鍾男本案提告主張，八炯與閩南狼2024年製作、散布的《中國統戰紀錄片》，侵害他的人格權、名譽權，並造成他工作損失，要求2人連帶賠償共500萬元，並將他本件勝訴判決的主文，刊登於八炯的YT頻道，以回復他的名譽。法官結束庭訊時諭知候核辦，還未訂出下次開庭時間。

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