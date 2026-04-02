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快訊／捲康友吸金案　安泰銀「法金北三區」疑違法放貸5億遭搜索

康友生技董事長黃文烈今天表示，康友的禽流感疫苗獲得印尼藥證，預計第四季進入量產。（圖／記者林淑慧攝）

▲康友吸金案牽連甚廣，董事長黃文烈已遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

安泰銀行法人金融北三區域中心在2021年間，疑似為了掩飾康友-KY吸金案留下約美金1700萬元的呆帳，核貸相同金額給曙光公司，用來買走不良債權，讓遭通緝的康友案主嫌王命亮可取回擔保品，檢調懷疑法其中涉及《銀行法》特別背信等不法，2日搜索安泰銀法金北三區承辦人辦公區域等處，並約談2人到案。

印尼籍的王命亮與康友董事長黃文烈主導的「奔馬協力集團」，買下陷入財務危機的六安華源製藥廠房，在2015年間趁著「鮭魚返鄉」政策，包裝成台資企業，回台以「康友-KY」掛牌上市，以虛灌營收、美化財報的方式吸金225億元。

直到2020年，中國金融機構為打貪催收貸款，王命亮等人轉向台灣銀行詐貸周轉無力回天，康友假帳掏空案因此爆發，王命亮逃亡遭通緝，被潛返收押的黃文烈因違反《證交法》等罪被高院判刑30年，因最高法院發回，現在更審程序中。

檢調發現，安泰銀行金融北三區無法收回當初王命亮以方柏、方泰2公司貸得的1700萬美元(約新台幣5.4億元)，必須打入呆帳，卻又在2021年間，讓另一間王命亮實質掌控的印尼曙光公司貸得相當金額，讓印尼曙光得以買下方柏、方泰的債務，王命亮則可取回原始申貸擔保品，無法追討的債權繼續由安泰銀行承擔。

檢察官陳雅詩指揮調查局北機站在2日前往安泰銀行法金北三區辦公室，搜索經手印尼曙光貸款案的黃姓協助、鄭姓襄理辦公區域以及住處後，已將2人帶回偵訊，釐清當年核貸過程，是否有配合放水造成安泰銀行損失的瑕疵或違法行為。

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