快訊／新北翁上午墜台北橋　下午忠孝橋尋獲...家屬悲慟認屍

▲粘姓老翁上午墜落淡水河後，下午遺體漂到忠孝橋下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區忠孝碼頭附近，今（2日）下午有民眾報案指稱河面出現不明浮體。警消人員獲報後火速趕抵現場，將遺體打撈上岸後，確認死者為85歲的粘姓老翁。經身分比對，證實死者與今日上午在台北橋墜落失蹤的老翁為同一人，家屬接獲噩耗悲慟不已，目前已報請檢察官進行遺體刑事相驗，以釐清死因。

今天下午4時許，三重警方接獲民眾報案，指稱在忠孝橋下方、靠近忠孝碼頭的水域發現疑似有人體漂流。消防局隨即出動船艇與人員進行搜救，迅速將遺體打撈上岸，經救護人員現場檢視，男子已無生命跡象，明顯死亡。警方立即在岸邊拉起帷幕，並封鎖現場展開調查。

經警方調查，今天上午9時許，有一名老翁從台北橋上墜落淡水河中，當時警消曾展開大規模搜索但未所獲。未料經過約7小時的漂流，粘姓老翁的遺體在約數公里的忠孝橋附近被尋獲。警方後續確認粘男與上午墜河者身分完全吻合。

經初步檢視粘男遺體，身上並無明顯可疑外傷，排除外力介入之可能。全案目前已完成現場初步調查，並報請新北地方檢察署辦理刑事相驗，以進一步釐清確切死因及墜橋動機。

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