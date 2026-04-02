彰化女騎士待轉慘遭「大小車夾擊」噴飛　驚悚瞬間曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中山路三段與泰和路口今（2）日下午發生一起驚悚車禍。一名女騎士在待轉時，先遭對向失控衝過來的轎車正面撞擊，隨即又後方貨櫃車擦撞，連人帶車噴飛倒地，機車瞬間解體，現場零件散落一地，所幸路口設有「行人庇護島」發揮緩衝作用，女騎士及肇事駕駛皆受傷送醫，撞擊瞬間曝光。

▲彰化女騎士停在待轉區遭2車夾擊噴飛倒地。（圖／民眾提供）。

警方初步調查，這起意外發生於115年4月2日下午16時04分。監視器畫面顯示，有2輛機車待轉，其中1輛雙載，謝男在對向車道沿中山路三段北往南行駛，不明原因突然失控，猛烈撞擊路中央的「行人庇護島」後，再衝撞號誌桿，張女當場遭夾擊噴飛；後方的貨車側邊先擦撞到噴飛的機車，兩車夾擊相差不到1秒。

▲彰化市中山路發生轎車撞號誌燈，波及待轉機車。（圖／警方提供）

事故現場一片狼藉，轎車在撞擊庇護島與號誌桿後，車頭幾乎全毀，引擎蓋扭曲變形；而張女的機車則在兩次劇烈撞擊下瞬間解體。所幸當時待轉區旁設有「行人庇護島」，否則後果不堪設想。

▲庇護島遭撞毀。（圖／警方提供）

意外發生後，詹姓貨櫃車駕駛曾下車查看，但目視車輛無明顯受損，自認與車禍無關便報警後逕自離去。警方獲報後調閱監視器，確認貨櫃車確實與機車發生碰撞，隨即聯繫詹男將車開回。經初步檢測，三方駕駛的酒測值均為0，且貨櫃車經過磅後也無超重情形。

警方表示，這起事故造成轎車駕駛謝男及騎士張女全身多處手腳擦挫傷，所幸經送醫治療後均無生命危險。確切的肇責，仍有待進一步調查釐清。