入中共「臥龍會」洩密賺30萬　憲兵中士另涉詐案判囚5年

▲憲兵許姓中士欠債淪為共諜，洩公務機密賺30萬元外快被汰除並判刑5年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

憲兵1名許姓前中士被控服役期間，因缺錢而受對岸情報工作人員利誘，加入「臥龍會」群組，洩漏美軍營區衛星地圖等公務機密給對方，藉此賺取逾30萬元外快，卻因他另涉提供帳戶給詐團而曝光被逮，台北地院審結，依違背職務收賄罪判許男5年徒刑、褫奪公權3年，可上訴。

判決指出，許男2020年7月29日入伍，2023年6月16日任職憲兵指揮部台北憲兵隊中士調查士，2024年9月下旬，他對外尋求借款，透過通訊軟體LINE、Telegram，認識暱稱「Leo B」、「Gucci」等人，交談得知對方是對岸情報工作人員。

但年僅20多歲的許男因買車、買手機等開銷欠債，接受對方利誘，加入對方成立的「臥龍會」群組，先在部隊寢室拍攝自我介紹影片、秀出個人姓名、職級與任職單位資訊，表態「統一兩岸、反對台獨」等內容，再翻拍個人電子兵籍資料傳給對方，佐證自己現役軍人身分。

接著，許男根據對方要求，提供包括美軍某營區衛星地圖、台北憲兵隊中山室照片、部隊經理被服評分表等公務機密，因「臥龍會」群組的幫規是「反戰」，許男還參考網友觀劇心得，寫報告給對方分享看完影片《零日攻擊》以及對兩岸情勢的看法，內容包括希望兩岸別發生戰爭。

許男曾好奇「臥龍會」其他成員身分，但對方保密，許男被要求提供台灣軍事演習情資，則以自己非任職作戰單位為由拒絕，對方仍陸續支付許男共30萬8000元酬勞，其中25萬8000元，是派人親自送到許男位於新北市的住處面交。

全案因許男先前找貸款公司借錢、帳戶被詐團用於行騙，部隊得知許男收到檢警傳票，察覺有異而自清發現送辦。

高中畢業、未婚的許男2024年12月被軍方汰除，目前靠打零工為生，他到案認罪、全額繳回犯罪所得，被起訴涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、《國家安全法》為大陸地區傳遞關於公務上應秘密之文書與影像等罪嫌，爭取情堪憫恕減刑。

法官從重依違背職務收賄罪論處，法定為10年徒刑起跳，因許男偵查中自白並自動繳交全部所得財物，符合法定減刑條件，但法官指許男受國軍栽培，卻為圖私利，敗壞官箴與軍人武德、危害軍譽與國家安全，犯行毫無情堪憫恕、可再次減刑之處，判他5年徒刑、褫奪公權3年，全額沒收犯罪所得，可上訴。