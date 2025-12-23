英釘子戶拒搬遷「電鋸自殘」亡　客廳血濺滿地警嚇傻

▲英國一名男子因不滿被迫搬離住了多年的住所，最終以「電鋸自殘」方式結束生命。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名居住在都更拆除區的男子，因不滿被迫搬離住了多年的住所，最終在家中以「電鋸自殘」方式結束生命，警方到場時發現現場宛如恐怖片場景，客廳血跡斑斑，畫面令人不寒而慄。

拒搬家成「最後住戶」 情緒失控走上絕路

死者為50歲男子菲爾（David Phyall），居住於英格蘭漢普郡（Hampshire）畢夏普斯托克（Bishopstoke）。他所住的1960年代公寓早已被列入拆除計畫，但菲爾堅決拒絕搬遷，成為整棟77戶中唯一仍留守的住戶，其餘住戶早已搬離，建築也多數遭封鎖。

調查指出，菲爾長期有精神健康問題，過去曾試圖輕生，對於房屋即將被收回、拆除一事更是極度反彈，甚至被形容為對所謂「不公義」產生不理性的強烈反對。

父母報案破門 客廳血濺滿地

案發當天，菲爾年邁的父母因聯絡不上兒子，憂心之下報警求助。警方破門進入他位於一樓的公寓後，赫然發現菲爾陳屍客廳，屋內地板、牆面與櫃子全是血跡，場面怵目驚心。

警方指出，菲爾在事發前曾飲用少量酒精，隨後使用電鋸自殘。救護人員趕抵時，確認其傷勢極為嚴重，已無生命跡象。

中央漢普郡副驗屍官伯奇（Simon Burge）在驗屍庭上直言，這是他15年職業生涯中「最離奇的一起案件」。官方記錄最終裁定為自殺。

伯奇表示，菲爾對自殺方式顯然經過深思熟慮，「這是一種極其可怕的方式，但他顯然付出了大量準備。我認為，他這麼做，是希望讓外界注意到他認為自己遭遇的不公。」

多次拒絕安置方案 都更協助仍破局

調查也揭露，負責協調搬遷的第一威塞克斯住房集團（First Wessex Housing Group）曾至少11次提出替代住所方案，皆遭菲爾拒絕，最終不得不訴諸法院程序，房屋即將被依法收回。

斯托克居民協會（Stoke Residents' Association）主席托托（Ron Turtle）指出，相關單位其實提供過多個條件相近的住所，但菲爾始終不願妥協。

畢夏普斯托克教區議會主席溫斯坦利（Anne Winstanley）也感嘆，直到最後一刻，相關單位仍試圖協商，希望找到符合他需求的替代方案，「這樣的結局真的令人心痛。」

