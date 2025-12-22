恐攻北捷「18分鐘血腥動線」曝　戰術觸動「41組火煙探測器」

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

1219板南線台北車站隨機攻擊事件造成4死11傷（含嫌犯），據了解，27歲張文於當日下午4時59分進入台北車站，在捷運系統內完成準備、縱火、投擲煙霧彈、持刀攻擊及變裝等行為，並於約18分鐘內離開捷運系統，隨後轉往中山站外再度犯案。事件促使北捷全面檢討危安應變流程，並強化後續防制作為。

事發當時，台北車站M7出口B1通道陸續出現煙霧與起火狀況，行控中心接獲火警警訊後，隨即啟動排煙、滅火及旅客疏散措施，並通報捷運警察、110及119。板南線台北車站一度採取列車過站不停措施，站內同步開放免刷卡進出站，以利旅客迅速疏散。

據了解，事件發生當下共有41組火警及排煙探測器啟動，顯示警訊涉及多個區域。相關單位事後檢討應變判斷標準，並調整處理原則，未來將把「多區域火災警報」直接視為危安事件處理，以提高第一時間的應變層級。

在營運與財務影響方面，北捷此次事件造成設備與票務等直接損失，包括滅火器汰換，以及火警、排煙探測器更新，設備損失約12萬6千餘元；另因應疏散措施，辦理免刷卡進出站、免費更改進出碼及單程票退費，票務損失約11萬1千餘元。此外，北捷已對傷亡旅客及民眾發放慰問金共55萬元，合計目前可明確計算的支出約近80萬元。

▲18分鐘釀4死11傷，北車成血案現場 。（圖／AI製）

不過，上述金額尚未納入事發當天及後續的人力動員成本。據悉，事件處理期間，行控中心、站務、維修及行政等單位共動員168人次投入應變與復原作業，相關人事與行政支出並未列入前述金額。

在人員傷亡方面，捷運系統內造成1人死亡、1名員工及4名旅客受傷；若連同站外事件計算，全案共釀3人死亡、12人受傷。事件發生後，北捷即派出21名主管分赴醫院慰問傷亡者，並協助說明相關權益與後續保險理賠流程。

此外，北捷也同步啟動多項強化措施，針對人流密集的台北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站，增派保全人力並提高巡查頻率；全系統117座車站密集進行無差別攻擊情境演練，並引入「RUN、HIDE、不得已才反制」的自保觀念，加強旅客危安意識。

相關人士指出，這起事件也凸顯都市大眾運輸面臨的新型態安全風險，後續將持續與警政、消防及相關單位合作，滾動檢討應變作為，以提升整體危安應變能力。