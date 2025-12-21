恆春知名自由潛水教練性侵少女喊「對不起」　和解獲緩刑

▲美國籍自由潛水教練W性侵未成年少女，和解獲緩刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／宜蘭報導

美國籍自由潛水教練W經常舉辦青少年夏令營活動，卻爆出性侵未成年少女，從今年8月2日起遭限制出境、出海8月。由於W平常形象正面、陽光，在業界也有相當知名度，消息一出許多網友都覺得不可置信。不過日前判決出爐，W因犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處2年徒刑，緩刑3年。可上訴。

判決指出，該名教練W和女友平常於屏東居住、工作，但會定期一起回到女友在宜蘭的住處過夜。去年10月2日W回宜蘭時，陪伴女友的2個女兒入睡，竟趁小妹睡著時，壓著未成年的姊姊猥褻、指侵得逞，侵犯後才說「姊姊對不起」等語。隔日姊姊向學校老師吐露遭性侵，學校依法通報，全案才爆發。

審理時，W坦承犯行，並和被害人達成和解。宜蘭地院審酌W的犯罪過程和手段，若以強制性交罪法定刑為3年以上處刑，過於嚴苛，依刑法第59條替他減刑，依犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處2年徒刑，並審酌W無前科且雙方已和解，給予緩刑3年。須提供120小時義務勞務。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。