3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Android 16重點更新一次看　外接顯示器功能隆重登場

記者蘇晟彥／綜合報導

Google 3日發表Android 16相關更新，包含AI智慧通知工具、更進階的個人化設定以及家長監護功能，以及在這次更新中新增外接顯示器功能，能將符合條件的 Pixel 裝置提升工作效率。而《ETtoday新聞雲》也整理了重點更新，帶大家快速看懂Android 16新增了哪些功能！

▲▼ 。（圖／Google提供）
協助使用者保持專注
 通知功能雖然能讓我們即時掌握資訊，但過多可能反而讓人分心，甚至感到疲乏。我們推出了兩項全新的智慧功能，協助你過濾不必要的干擾，將注意力保留給當下最重要的人事物。
• AI 通知摘要： 這項功能可以自動濃縮冗長的訊息和群組聊天內容，使用者在鎖定螢幕上一眼就能掌握重點與脈絡，大幅節省閱讀時間。

• 通知整理功能： 系統會自動辨識並把次要通知進行分類或靜音（例如：促銷活動、新聞推播和社群動態等），讓使用者更能專注處理手邊的事情。

▼AI通知摘要。

▲▼ 。（圖／Google提供）

▼通知整理。

▲▼ 。（圖／Google提供）

家長安全監護功能再升級
透過 Android 設定中的全新「家長安全監護」選項，家庭成員現在可以透過統一整合的入口，輕鬆使用內建的裝置管理功能與 Google Family Link。這項功能受到 PIN 碼的安全保護，讓你可以直接管理孩子裝置上的相關設定：

• 設定每日使用上限： 規劃裝置每天可使用的時數，協助建立良好的使用習慣。
• 安排休息時間： 在特定時段（例如：晚上就寢時間）設定自動鎖定裝置，確保孩子擁有不受干擾的優質睡眠。
• 管理應用程式： 針對特定應用程式設定使用時間限制，或完全限制使用。
• 彈性延長時間： 當設定的使用時間快要結束時，家長可以彈性延長使用，或延長原本設定的休息時間。

「設定」選項中的家長監護功能 1 也整合了 Google Family Link 的設定捷徑。家長可以透過自己的手機，在 Family Link 應用程式 2設定更多進階功能，像是上課時間、應用程式購買要求核准和位置快訊等。

協助辨識可疑詐騙資訊
 透過「畫圈搜尋」，你可以輕鬆搜尋螢幕上看到的任何內容，包括那些可疑的詐騙資訊。
這項功能將結合來自網路的資訊與 AI 摘要（AI Overview），協助判斷內容是否可能涉及詐騙，並提供相關指引與建議步驟。你不需要切換應用程式或中斷目前的瀏覽體驗，就能直接辨識潛在風險，提升數位安全。

▼畫圈搜尋輕鬆防詐騙。

▲▼ 。（圖／Google提供）

在 Chrome 瀏覽器上固定重要資訊
 現在，你可以在 Android 手機的 Chrome 瀏覽器中使用「固定分頁」功能。無論是每日必讀的文章，或是正在規劃的旅遊行程，你都可以輕鬆把它們固定在瀏覽器的最前方。讓你隨時都能輕鬆接續上次的瀏覽進度，不用再從眾多分頁裡面反覆翻找想要的資訊。

此外，Android 16 還推出了外接顯示器功能，讓你可以把手機、摺疊機或平板電腦連接至外接螢幕，滿足你的生產力需求，或是與親友分享自己裝置上的畫面。從今天開始，符合條件的 Pixel 裝置將陸續收到更新通知。

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。

