社會 社會焦點 保障人權

駕駛座位都是血！台中客運逆向猛撞　拖吊車「車頭變形」

▲霧峰拖吊車車禍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中客運行經霧峰時不明原因衝撞對向車道拖吊車，車頭半毀，擋風玻璃幾乎碎裂。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中市霧峰區中正路今（2）日下午驚傳恐怖車禍！一輛台中客運在行駛途中，不明原因突然失控衝入對向車道，迎面猛力撞上一輛拖吊車。巨大的撞擊力道不僅讓拖吊車當場被撞離車道，還波及路邊一輛無辜的白色轎車，現場一片狼藉，共造成3人受傷送醫。

▲霧峰拖吊車車禍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲拖吊車被擠到路邊，車頭變形，停放一旁的轎車也慘遭波及。（圖／記者鄧木卿攝）

警方調查，事發當時，由44歲陳姓男子駕駛的公車，車上載著一名17歲的王姓乘客，正沿中正路往草屯方向行駛。未料，公車行經事故路段時，不明原因衝向對向，與37歲王姓男子駕駛的拖吊車發生猛烈對撞。

拖吊車因承受不住巨大力道，車頭嚴重變形，王姓駕駛一度受困在駕駛座上動彈不得。而肇事的公車同樣受損嚴重，整片擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，駕駛座上還留有斑斑血跡，可見撞擊力道之猛。

▲霧峰拖吊車車禍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲這起意外共釀三人受傷，都被送往亞大附醫救治。（圖／記者鄧木卿攝）

警消獲報後火速趕抵現場，將受困的拖吊車駕駛救出，並將包含公車司機、乘客在內的3名傷者，緊急送往亞洲大學附屬醫院救治。所幸經院方初步診治，3人均無生命危險。警方表示，詳細的肇事原因尚待釐清，駕駛酒測值也有待檢驗，後續將交由交通警察大隊進行分析研判，以釐清確切的肇事責任。

即／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困

即／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困

台中市霧峰區中正路下午3點發生一起意外車禍，1輛公車不知何故，突然偏離車道衝向對面車道，和1輛拖吊車發生擦撞，目前已知有3人受困，警消正在救援中。　

快訊／台中霧峰騎士自撞路樹　頭部重創不治

快訊／台中霧峰騎士自撞路樹　頭部重創不治

「被吵男」砍鄰！英勇阿公遭刺心...搶命19天終轉出

「被吵男」砍鄰！英勇阿公遭刺心...搶命19天終轉出

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

即／霧峰女騎士摔車墜溝　送醫不治

即／霧峰女騎士摔車墜溝　送醫不治

