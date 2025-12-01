　
透視薄紗太犯規！李雅英「雪白蕾絲睡衣」魅惑視角流出　粉絲暈船

▲李雅英穿著性感白色薄紗，美照驚艷粉絲。（圖／翻攝自Instagram／@yyyoungggggg）

▲李雅英穿著性感白色薄紗，美照驚艷粉絲。（圖／翻攝自Instagram／@yyyoungggggg）

記者楊庭蒝／綜合報導

中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李雅英，憑藉著甜美外型與親和力，來台發展後迅速累積超高人氣。隨著時序正式進入12月，李雅英也於今（1）日在個人Instagram上分享了一組充滿節慶氛圍的美照，化身純白天使，讓大批粉絲驚艷不已。

為了迎接這個充滿雪白氣息的季節，李雅英在貼文中用韓文寫下：「因為現在是12月」。照片中，她身穿一襲半透明的白色蕾絲薄紗裙，肩部點綴著羽毛裝飾，手中輕捧一枝白玫瑰，一頭波浪長髮自然垂落。這身造型不僅若隱若現展現了她的曼妙身姿，更散發出一股夢幻且清冷的優雅氣質。

美照曝光後，立刻引發網友熱烈迴響，留言區湧入大量讚美。粉絲們紛紛融化直呼：「世上真的有天使」、「聖誕天使降臨了」、「雅英天使來了」，也有不少粉絲使用她的暱稱稱讚：「阿勇真的好可愛」。

雖然目前中華職棒已進入休賽季，但李雅英與台灣粉絲的互動並未因此停歇。除了在社群媒體上發送福利，她也將積極參與實體活動。據悉，李雅英將於12月13日南下高雄夢時代，不僅會舉辦「李雅英個人見面會」，同日還將登上「OPEN! DREAM WORLD 夢想演唱會」的舞台進行演出。

 

濱崎步空場開唱被指「不實」！陸媒稱彩排照遭偷拍　兩派人戰翻
LINE吃掉200G！他清手機「刪1群組」瞬間當機　重灌後結
「渣男心態發揮到巔峰！」朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：用冷暴力逼退人
許瑋甯嫁邱澤…夢幻婚禮後首發聲！曬場內浪漫一角

李雅英富邦悍將啦啦隊聖誕節見面會

