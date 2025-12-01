新竹城隍廟砍人案原因曝！主嫌收押禁見　現役軍人3萬交保

▲陳嫌夥同7名友人欲向被害人索討1萬多元的修車費持刀傷人。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

新竹市城隍廟商圈前(29)日發生一起持刀傷人案，1名在小吃店打工的17歲少年因1萬多元的債務問題遭8人圍毆刺傷、臟器外露，緊急送醫搶救後無生命危險。警方全面追緝後將涉案8人全數查緝到案，陳姓主嫌遭裁定羈押禁見，林姓主嫌以3萬元交保並限制住居。

警方調查，衝突爆發原因疑似是陳嫌先前將機車借給被害少年使用，不慎發生車禍受損，陳嫌因此向少年索討1萬多元修車費，但少年因無力償還遲遲未給，陳嫌遂心生不滿，夥同7名友人於前日晚間前往少年打工的小吃店討債尋仇，談判過程中爆發激烈口角，陳嫌等人竟持預藏刀械與徒手對少年多次揮刀，少年重傷倒地後，一行人隨即分乘多輛車輛逃逸。

▲警方火速逮捕8人到案，陳嫌稍早遭裁定羈押禁見。（圖／記者楊永盛翻攝）

新竹市警局獲報後立即成立專案小組，透過路檢攔獲3輛涉案車輛，先後逮捕4人，其餘4人也在短時間內陸續到案。新竹地檢署複訊後，認定陳嫌等人涉犯對少年施暴、攜帶兇器聚眾施暴及殺人未遂等重罪，陳嫌因犯嫌重大且有逃亡、串證、滅證之虞，聲請羈押禁見獲准；另名林姓主嫌現為義務役軍人，法院裁定3萬元交保並限制住居。