高雄男深夜「乾洗」怪手千升柴油　瞎掰「車借人」遭GPS打臉

▲高雄男子涉嫌盜取怪手的柴油，遭法院判刑8月。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子看準南橫公路修路工地夜深人靜，趁著四下無人，一口氣把工地怪手和貨車內的1000公升柴油全部「乾洗」抽光光，劉男被逮後還想耍賴，瞎扯「車子借給客戶開的」，結果法官調出GPS衛星定位紀錄，讓劉男行蹤全都曝光，戳破他的謊言，依竊盜罪判處他徒刑8個月定讞。

判決指出，這起竊案發生在去年2月27日凌晨。地點位於高雄市桃源區台20線（南橫公路）臨105便道。由於當地山坡常有落石，公路局特別找廠商進駐施工，沒想到，這反而成了劉男眼中的肥羊。

當晚夜黑風高，劉男開著小貨車溜進工地，眼見現場的怪手、大貨車無人看管，竟然拿著工具上演「吸星大法」，將機具內多達1000公升、市價約3萬元的柴油抽得一乾二淨，隨後腳底抹油溜之大吉。

六龜分局獲報後循線追查逮到劉男，但他到了法院卻大聲喊冤，辯稱案發當時他根本不在現場，車子是「交給客戶開去試車」，客戶開去哪裡他一概不知情，堅決否認行竊。

不過，法官也不是省油的燈，一審橋頭地院法官調閱了劉男貨車的GPS衛星定位紀錄，發現案發當時，車子就是大剌剌地開進失竊的工地現場，法官也發現，如果是「客戶」開去偷油，得手後照理說要先開去別的地方「卸貨」藏油，再把空車開回來還給劉男。但GPS軌跡顯示，這輛車都沒有中途停留卸貨的跡象，從頭到尾就是劉男自己在搞鬼，因此依竊盜罪判處劉男徒刑8月。

劉男不服上訴，高雄高分院合議庭同樣不採信他的辯詞，駁回上訴，維持原審判決刑度，全案確定。