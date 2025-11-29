美軍「末日飛機」大西洋上空消失！　疑執行秘密任務

▲「水星」28日突然從公開追蹤系統中消失，疑似執行秘密任務。（圖／翻攝adsbexchange.com、廷克空軍基地）



記者吳美依／綜合報導

美軍一架波音E-6「水星」（Boeing E-6B Mercury）戰略通訊機28日從公開追蹤系統中消失，疑似執行跨大西洋秘密任務。「水星」是美軍16架「末日飛機」之一，即便地面指揮中心被毀，也能持續負責戰略司令部、國防部長及總統之間的指揮控制通訊，必要時甚至可直接向潛艦、轟炸機與飛彈發射井傳達核打擊命令。

根據飛行資料，28日上午，這架隸屬美國海軍的特殊軍機，從馬里蘭州帕圖森河海軍航空站（Naval Air Station Patuxent River）起飛，沿著常規東南航線飛越乞沙比克灣（Chesapeake Bay），繞過諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）之後，朝著外海飛去。

美東時間上午8時30分左右，該機抵達維吉尼亞岬角（Virginia Capes）以東約60英里（約96.5公里）的大西洋上空，公開應答器卻突然關閉，據悉是執行秘密任務的標準作業程序。

▲「水星」是被譽為「末日飛機」的戰略通訊機。（圖／翻攝臉書Tinker Air Force Base）

《每日郵報》指出，一旦飛越海洋，「水星」通常會進入機密警戒區域，放下長達數英里的拖曳式天線，以橢圓往返航線飛行4至8小時，同時向潛艦及地面站發送加密測試訊息。該機呼號AFD FE2，將沿著TACAMO任務常用航線飛行。TACAMO（接管並轉移指揮）旨在讓美國戰略部隊與國家指揮當局保持聯繫，即使在核戰狀況下也不例外。

值得注意的是，此次任務發生在感恩節隔天，這段時間美軍戰略部隊傳統上會縮減行動規模，隨後迅速恢復全面戰備狀態。上一次類似事件發生在今年3月，飛行雷達追蹤到，一架「水星」離開奧克拉荷馬州的廷克空軍基地（Tinker Air Force Base），稍後出現在內布拉斯加州的奧馬哈（Omaha）上空。