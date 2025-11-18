她突持「電鋸割喉」當場身亡！　法大賣場停車場驚見慘況

▲此案發生在某間五金大賣場的停車場。（圖／翻攝Google街景）



記者吳美依／綜合報導

法國上阿爾卑斯省（Hautes-Alpes）發生震驚事件，一名60歲婦女在某五金大賣場停車場，使用電鋸割喉輕生，嚇壞目擊事發過程的購物民眾。

《每日郵報》、《巴黎人報》等外媒報導，15日下午4時左右，此案發生在該州首府加普市（Gap）托科羅商業區（Tokoro）某間DIY五金賣場停車場。死者使用電鋸結束生命，現場景象極為慘烈。警方、消防隊及救護車立即趕抵現場，但為時已晚。

檢察官洛扎克默爾（Marion Lozac'hmeur）向媒體透露，「死因調查已經展開，將由加普市警察局負責偵辦這名1965年出生女性的自殺案件。」

Une femme se suicide avec une tronçonneuse dans une zone commerciale de Gap pic.twitter.com/ePL8N4yIiz — BFMTV (@BFMTV) November 17, 2025

當地媒體指出，死者生前就有自殺傾向。但賣場管理層拒絕對此事件發表評論。

僅僅2個月前，法國也發生一起震驚全國的自殺案。今年9月，42歲女校長格蘭讓（Caroline Grandjean）因長期遭遇同性戀歧視與死亡威脅，在開學日從30公尺高崖跳下身亡。據悉，她生前曾致電自殺防治專線求助，最終仍選擇結束生命。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。

自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。