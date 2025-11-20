蘇澳水淹1樓高山區爆土石流　公所周六、日設櫃助災民申請補助

▲蘇澳鎮公所為加速災後救助金核發，22日（週六）及23日（週日）兩天，全日開放專案服務櫃台，集中受理申請。（圖／蘇澳鎮公所提供）

記者游芳男／宜蘭報導

鳳凰颱風來襲，蘇澳鎮遭受豪雨重創，市區多處水淹至一層樓高，臨山區域更因土石流爆發，導致住宅進水、財物損失慘重，甚至傳出不幸的生命流逝消息。災後重建刻不容緩，蘇澳鎮公所已全面啟動救助金申請作業，並特別於11月22日（週六）及11月23日（週日）兩天，全日開放專案服務櫃台，集中受理申請，盼能迅速協助災民渡過難關。

蘇澳鎮公所表示，為加速災後救助金核發，里幹事們連日來分多路線展開災情勘查，並於公所一樓大廳增設申請服務櫃台，派遣更多人力協助鎮民完成申請流程。此外，公所特別於11月22日（週六）及11月23日（週日）兩天，全日開放專案服務櫃台，集中受理申請。

由於此次災情範圍廣大，申請案件數量龐多，公所呼籲鎮民若親臨櫃台辦理，可能遇到人潮擁擠情況，請耐心稍作等候，前線人員將全力提供協助。災後重建路漫漫，鎮公所正全力投入救災工作，盼能早日幫助鎮民重回正常生活。

申請救助金必備資料如下：

身分證正反面影本

受災照片數張（須包含以下項目）：

門牌

受災高度（以尺從地面量至水痕，並以手指標明高度）

房屋內部受損情形

房屋外觀

申請人存摺影本

洽詢專線：

蘇澳鎮公所救助金申請專線：03-9973-421，轉分機231至238