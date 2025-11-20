　
談失落也能破萬訂閱！出版社Podcast《無邊的哀傷》意外熱播

▲▼《總編讀書》製作Podcast特輯《無邊的哀傷》，其中一集邀請王浩威醫師，首度公開原生家庭的苦難，以及5天內失去母親和兄長的過程。（圖／自轉星球）

▲《總編讀書》製作Podcast特輯《無邊的哀傷》，其中一集邀請王浩威醫師，首度公開原生家庭的苦難，以及5天內失去母親和兄長的過程。（圖／自轉星球）

記者林育綾／綜合報導

出版社自轉星球推出療癒之書《無邊的哀傷》，引介「悲痛的五道門」陪讀者面對失落，更首創連續製作6集Podcast 來打書，意外引發聽眾熱烈迴響。將一個「不討喜的議題」，卻是每個人要面對的課題，透過不同面向深度訪談，該節目《總編讀書》已累計突破萬人訂閱。

《總編讀書》Podcast 由寫樂文化總編輯韓嵩齡主持，近來與自轉星球文化總編輯黃俊隆合作，兩位總編一同為療癒之書《無邊的哀傷》推出限定6集深度特輯。

黃俊隆透露，在《無邊的哀傷》送印時，剛好是他父親過世滿一周年，他坦承，這段時間他「一直逃避面對這份失落」。這本書由心理師法蘭西斯・威勒（Francis Weller）撰寫，是一本「非典型的心理學作品」，帶讀者接受悲痛與失落。雖然「討論親人逝去的哀傷」本身就是一個不討喜的議題，卻是每個人終將面對的課題。

黃俊隆表示，現在書籍與讀者的接觸點小且零碎，出版社必須創造更多接觸讀者的可能性。這檔節目靈感源自CNN 當家主播安德森庫柏（Anderson Cooper）因喪母而開設的節目《All There Is》（徒留於此），而《無邊的哀傷》的作者正是他的心理諮商師，因此便想到以深度對談的方式，用長達6集的時間，把書的內容傳遞給讀者。

韓嵩齡則表示，多數的Podcast內容會追緊時事，或以聊天的方式來增加陪伴感，但這次創作《無邊的哀傷》特輯，試圖用「聲音的雜誌」的深度，透過一個專題分享並創造討論，也算是他經營節目3年來的新嘗試。

特輯邀請多位跨界來賓，從專業或個人生命經驗，不同角度對談，如邀請了台灣精神醫學權威、作家王浩威醫師，分享他在5天內，陸續送走高齡母親、大哥王浩一，承受了巨大悲傷。

王浩威說，他的職業經驗讓他成為無意中「偷走別人故事」的人，因此面對自身的哀傷，能保持高度自覺。而敘事治療專家黃素菲則提供了面對親人意外失去的療癒技巧，強調，允許逝者「重新入會」（Re-membering），而非一味的把過去埋起來，透過回憶重新參與生者的生命，是她在諮商現場最常用、最有效的方法。

▲▼節目也邀請作家洪愛珠，分享母親離世後的心路歷程。左至右：黃俊隆、韓嵩齡、洪愛珠。（圖／自轉星球）

▲節目也邀請作家洪愛珠，分享母親離世後的心路歷程。左至右：黃俊隆、韓嵩齡、洪愛珠。（圖／自轉星球）

特輯也邀請作家洪愛珠分享，她在母親離世後，透過復刻老菜、器物的日常行動，為自己建構安心感。她透露，「我必須要把這些陪伴我長大的物質或或者是記憶，一件一件拉回身邊，然後讓他們把我圍起來，讓我覺得無比安心。」更鼓勵聽眾活在當下，因為「照顧身邊的人，是減低未來傷痛很有效的方式」。

資深記者趙雅芬則與兩位總編，共同追憶了摯友作家李維菁，面對太過早逝、人生還有很多沒完成的遺憾的好友，生者如何走過那些不捨與不甘，透過三人的點滴分享，讓藏名作後的身影，被鮮活地描繪出來。

《無邊的哀傷》新書已由自轉星球發行，《總編讀書》製作的6集特輯節目，也在各大Podcast平台上架，引發許多聽眾及讀者迴響，其中王浩威醫師分享的內容，讓聽眾表示既感人又專業，可以藉由他的分享學習到如何度過哀傷。

