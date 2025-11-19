男客「偷摸」越式洗髮按摩師：別的店可以　鹹豬手影片曝光

▲一名男子在越式洗髮店對女按摩師伸鹹豬手，畫面全被錄下。（翻攝Threads畫面）

圖、文／鏡週刊

嘉義市東區一家越式洗髮按摩店，日前發生男客人趁按摩時伸手觸碰女按摩師小腿的騷擾事件。業者當場蒐證且立即驅離男子，強調「永不接待」。男子離開前，卻脫口一句「別的店可以，我以為這邊也可以」，荒謬言論讓店家氣炸。業者事後將影片公布網路，提醒同行注意，避免更多人受害。

根據《民視新聞》《TVBS新聞網》報導，嘉義這間越式洗髮店指出，早前王姓男子預約全身按摩，卻在按摩過程中伸出鹹豬手。畫面顯示，男子趴在按摩床上，在女按摩師於身側操作時，突然伸手刻意撫摸她的小腿。

店家表示，這不是男子第一次有類似行為，老闆娘事後追問，女員工才坦承先前幾次服務時，他也曾毛手毛腳，但因擔心惹事、覺得不好意思，選擇隱忍沒有說出口。這次男子再次上門，業者特別提高警覺，果然當場抓包對方又伸出鹹豬手。

店家隨即對男子下逐客令，要求他馬上離開，怎料男子還說：「別的店可以，我以為這邊也可以。」接著說：「不好意思，我下次不會了」，但老闆娘表示：「下次我們也不會接他了。」

老闆娘進一步表示，男子的說法反而讓她更確信，他在其他店家也可能做過類似行為，因此不能再姑息。「他去別家店有這樣的騷擾行為，以為我們家也能接受，那他絕對不會只對我們家這樣」。強調有告誡過員工，事情發生要馬上講，但她們因為混口飯吃，不好意思說。

儘管被騷擾的女員工不願報警，希望事件不要擴大，業者仍決定將影片與經過貼上網路，提醒周邊同行提高警覺，避免更多按摩師遭騷擾。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



