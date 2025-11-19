給零用錢誘少女拍性影像　保全威脅性虐下場被判關5年

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名保全阿佑（化名）被指控在2年間用錢引誘少女A拍攝裸露身體私密部位的性影像，甚至不顧少女A反抗，威脅如果不配合可能會被抓去性虐待，總計得手8次。法官日前審理此案，並依犯引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪、強制猥褻罪，判處阿佑有期徒刑5年。

▲阿佑以金錢引誘少女A拍攝性影像。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿佑在2022年間先是以給付零用金為由，開車載著少女A前往摩鐵拍攝性影像，成功得手之後，他變本加厲，再度用錢引誘少女A，並且無視少女A的反抗強行碰觸私密部位，還威脅如果不配合可能會被抓去性虐待，2年間共計得手8次。

後來少女A選擇報警處理，警方持法院核發的搜索票前往阿佑住處進行搜索，並扣得相關證物。阿佑在法院準備程序及審理期間，對於上述犯行均坦承不諱。

法官認為，阿佑當時明知少女A為未成年人，仍以金錢引誘女方拍攝性影像，滿足一己私慾，危害到女方的身心健全發展，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，少女A及其父母均表明願意給予機會從輕量刑，最終依犯引誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪、強制猥褻罪，判處他有期徒刑5年，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。