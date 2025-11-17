神秘阿伯送幸福？林口地瓜球攤遭連2次偷塞錢　老闆夫妻嚇爛求停

▲林口一名阿伯2度將錢偷偷塞在地瓜球攤販的保冷箱上，動機不明。（圖／翻攝自林口大家庭臉書，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市林口區舊街一家地瓜球攤販，在還沒營業時，被一名神秘阿伯塞了一疊百元鈔在保冷箱，未留下任何訊息便離去，讓店家一頭霧水，調閱監視器後將該人PO上臉書社團，強調此事已經發生兩次，讓他們有些害怕，目前已將錢全數交給警局，希望阿伯可以停止。警方表示，總金額600元以拾得遺失物處理，若半年內沒人出面領取將發還給拾得者。

地瓜球老闆13日在臉書社團「林口大家庭」PO文指出，請這位戴著帽子、口罩，穿著藍色外套的阿伯不要再塞錢到他們的攤位了，「我非常感謝你的好意～但是來路不明的錢，我們不敢收也不能收，我們也不需要幫助，如果要幫助的話，可以捐給花蓮或是公益團體，還有多比我們更需要幫助的。」

老闆也說，因為一個禮拜已經被塞了兩次現金，尤其都是趁他們不在的時候，動機不明，讓闆娘開始擔憂是否有別的意思在，他表示總共現金600元已經全數拿到警察局，提醒阿伯記得拿回去。

文章曝光後，有網友打趣說「看過偷錢，沒看過塞錢的」，也有人說可能真的太好吃，所以先預付訂金，但也有網友懷疑阿伯可能有失智症狀，「會在中山路附近遊蕩，好一陣子了」，動機成謎。

警方證實確實有此事，當下員警清點600元現金，登記並開立收據後，依拾得物受理，後續將會透過「拾得遺失物處理系統」公告招領，若半年內無人領取，遺失物所有權將歸拾得人所有，若拾得人不領或是未在通知期限內領取，則全數充公。