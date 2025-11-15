快訊／高雄水泥車進加油站猛撞行人　81歲婦慘壓輪下命危送醫

▲林男駕駛預拌混凝土車準備轉入加油站時，疑因視線死角輾過陳婦。（圖／記者吳世龍翻攝）
記者吳世龍、葉品辰／高雄報導
高雄市大寮區鳳林四路今（15）日上午近7時30分發生一起嚴重事故，25歲林姓男子駕駛一輛預拌混凝土車準備轉入加油站時，疑因視線死角未注意路況，當場輾過走路經過的81歲陳姓老婦人。警消7時36分獲報趕抵後，發現陳婦受困車底、全身多處外傷且已無意識，隨即爬入車底將人救出，進行緊急處置後送醫搶救，目前仍在醫院與死神拔河，林男未酒駕，事故原因有待調查。
